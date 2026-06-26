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برنامه پنج‌ساله جدید چین و چشم‌انداز روشن‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی

دولت چین در روز بیست و دوم «طرح اقدام برای استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی به منظور تثبیت و ارتقای کیفیت» را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۸۸
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برنامه پنج‌ساله جدید چین و چشم‌انداز روشن‌تر برای سرمایه‌گذاران خارجی

مفسران بین‌المللی معتقدند این طرح مهم که در آغاز دوره پانزدهمین برنامه پنج‌ساله ارائه شده، پیام روشنی درباره گسترش گشایش سطح بالا ارسال می‌کند؛ پیامی که به سرمایه‌گذاری خارجی امکان می‌دهد با قدرت بیشتری رشد کند و در چین ریشه‌ای عمیق‌تر داشته باشد.

با توجه به شرایط کنونی جهان، اهمیت این طرح بیش از پیش آشکار می‌شود. در حال حاضر، تنش‌های ژئوپلیتیکی در نقاط مختلف جهان افزایش یافته، یکجانبه‌گرایی و حمایت‌گرایی رو به گسترش است و سرمایه‌گذاری فرامرزی جهانی با فشار روبه‌روست. در چنین شرایطی، چین به‌طور پیوسته گشایش نهادی خود را گسترش می‌دهد و محیطی امن و فرصت‌های رشد بیشتری را برای سرمایه جهانی فراهم می‌کند.


پانزدهمین برنامه پنج‌ساله نیز تدابیر مشخصی را برای توسعه گشایش سطح بالا در نظر گرفته و بر جذب و استفاده مؤثرتر از سرمایه‌گذاری خارجی تأکید دارد. این طرح عملیاتی در واقع اجرای عملی همین سیاست‌هاست و فرصت‌های بیشتر بازار و فضای توسعه گسترده‌تری را در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار می‌دهد.
بررسی دقیق‌تر این طرح نشان می‌دهد که محتوای آن بسیار قابل توجه است. در این طرح، 15 اقدام در قالب 5 حوزه شامل گسترش دسترسی به بازار، بهبود سهولت سرمایه‌گذاری خارجی، تقویت جذب سرمایه، ارتقای نظام خدمات و پشتیبانی از سرمایه‌گذاری خارجی و بهینه‌سازی مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی پیشنهاد شده است.

پان یوان‌یوان، پژوهشگر اندیشکده راهبرد جهانی آکادمی علوم اجتماعی چین، معتقد است این طرح رویکردی هدفمند و عملی دارد و منابع را به‌صورت علمی در بخش‌هایی مانند خدمات که ارتباط نزدیکی با صنایع داخلی و خارجی دارند، متمرکز می‌کند. به گفته او، این طرح میان نیازهای چین و انتظارات جهانی توازن ایجاد کرده و فرصت‌های ارزشمندی برای توسعه مشترک کشورهای مختلف فراهم می‌آورد.


برای سرمایه‌گذاران خارجی، گسترش دسترسی به بازار چین به معنای فرصت‌های بیشتر برای رشد و توسعه است. در حال حاضر، محدودیت‌های موجود در بخش تولید چین به‌طور کامل حذف شده است. این طرح بر توسعه دسترسی به بازار در بخش‌های خدماتی، مالی و دارویی تمرکز دارد؛ بخش‌هایی که نه‌تنها با روند تحول و ارتقای اقتصاد چین هماهنگ هستند، بلکه مسیرهای جدیدی را نیز برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد می‌کنند.

در بلندمدت، بنیان‌های رشد اقتصادی چین همچنان پایدار باقی خواهد ماند و درهای این کشور به روی اقتصاد جهانی بیش از پیش گشوده خواهد شد. چین همچنان یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری فرامرزی در جهان خواهد بود. با اجرای مستمر پانزدهمین برنامه پنج‌ساله، سرمایه‌گذاری خارجی در چین از نظر کیفیت، گستره، عمق و سهولت توسعه بیشتری خواهد یافت. همان‌گونه که بسیاری از مدیران شرکت‌های چندملیتی تأکید کرده‌اند، سرمایه‌گذاری خارجی با ادغام عمیق‌تر در بازار چین می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر را در کنار این کشور رقم بزند.

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