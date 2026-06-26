داووس تابستانی 2026؛ تمرکز بر نوآوری، توسعه سبز و همکاری جهانی
این وسایل نقلیه تنها بخشی از تدارکات این رویداد نیستند، بلکه بازتابی از موضوعاتی هستند که قرار است محور اصلی گفتوگوهای نشست امسال باشند؛ نوآوریهای فناورانه، تحول سبز و همکاریهای بینالمللی در شرایطی که اقتصاد جهانی هر روز پیچیدهتر و غیرقابلپیشبینیتر میشود.
این رویداد که از سهشنبه تا پنجشنبه برگزار میشود و نام رسمی آن «نشست سالانه قهرمانان جدید مجمع جهانی اقتصاد» است، میزبان بیش از 1700 شرکتکننده از 90 کشور و منطقه جهان خواهد بود. هدف این نشست بررسی راههای عبور از چالشهای جهانی و در عین حال ایجاد فرصتهای تازه برای رشد اقتصادی است.
نشست امسال با شعار «نوآوری در مقیاس کلان» برگزار میشود و به موضوعاتی مانند مرحله بعدی توسعه اقتصادی چین و چگونگی تبدیل دستاوردهای فناورانه به منافع اقتصادی ملموس خواهد پرداخت.
این دو موضوع جایگاهی ویژه در دستور کار مجمع دارند؛ جایی که هوش مصنوعی (AI) و رباتیک در بخشهای مختلف آن حضوری پررنگ دارند. همچنین یک نشست ویژه به مهمترین روندهای فناوری در چین اختصاص یافته است؛ از راهاندازی و آموزش دستیارهای شخصی هوش مصنوعی گرفته تا ظهور شرکتهای تکنفره (OPCs) و گسترش استفاده از رباتهای انساننما در کارخانهها.
افزایش توجه به این موضوعات نتیجه رشد سریع صنعت هوش مصنوعی در چین است. شمار شرکتهای فعال در این حوزه در سال 2025 از 6 هزار شرکت فراتر رفت و ارزش بخش اصلی صنعت هوش مصنوعی این کشور به بیش از 1.2 تریلیون یوان (176.1 میلیارد دلار) رسید. بر اساس آمار سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، شرکتهای هوش مصنوعی چین در سال 2025 حدود 13.9 میلیارد دلار سرمایه خطرپذیر بینالمللی جذب کردند و در رتبه سوم جهان قرار گرفتند.
با این حال، مباحث این نشست تنها به فرصتهای فناوری محدود نمیشود. در ادامه گفتوگوهای سالهای گذشته، چالشهای ناشی از توسعه هوش مصنوعی نیز بررسی خواهد شد؛ از جمله نابرابری در دسترسی به این فناوری، نگرانیهای مربوط به حریم خصوصی و امنیت، و حجم عظیم اطلاعاتی که کاربران با آن مواجه هستند.
در کنار نوآوری، «توسعه سبز» دیگر محور اصلی مجمع امسال است. این رویکرد در بخشهای مختلف اجرایی رویداد نیز دیده میشود. خودروهای انرژی نو بیش از 80 درصد ناوگان حملونقل این مجمع را تشکیل میدهند و مرکز کنفرانس بینالمللی دالیان، محل اصلی برگزاری نشست، بهطور کامل با برق تجدیدپذیر فعالیت خواهد کرد. سیستم تهویه مطبوع این مرکز نیز از فناوری پمپ حرارتی مبتنی بر آب دریا استفاده میکند که مصرف انرژی را بیش از 30 درصد کاهش میدهد.
لی چیانگ، شهردار دالیان، گفت: «تمام این اقدامات بهخوبی نشاندهنده تعهد دالیان به میزبانی این رویداد با رویکردی پاک، کممصرف و مبتنی بر بازیافت منابع است.»
کاربرد این اصول در روند تحول صنعتی شهر دالیان نیز بهوضوح دیده میشود. این شهر با استفاده از موقعیت ساحلی منحصربهفرد خود، بهطور مستمر زنجیره صنعت انرژی پاک را توسعه داده است. دالیان اکنون در حوزههای تولید، ذخیرهسازی و انتقال هیدروژن، سلولهای سوختی و کاربردهای هیدروژنی، میزبان بیش از 50 شرکت و مؤسسه تحقیقاتی است که یک زنجیره صنعتی نسبتاً کامل را شکل دادهاند.
این مجمع با به اشتراک گذاشتن چنین تجربیاتی در سطح جهانی، هدف بزرگتری را دنبال میکند؛ تقویت گفتوگوها درباره اینکه کشورها چگونه میتوانند در جهانی که هر روز پیچیدهتر میشود، مسیر توسعه خود را پیدا کنند.
آلوئیس زوینگی، رئیس و مدیر اجرایی مجمع جهانی اقتصاد، گفت: «مجمع جهانی اقتصاد همواره رهبران جهان را گرد هم آورده است تا با مهمترین چالشهای جهانی روبهرو شوند و از طریق گفتوگو و همکاری، راهحلهای مشترک پیدا کنند. در دورهای که با عدم قطعیت اقتصادی، تنشهای ژئوپلیتیکی و تحولات سریع فناوری همراه است، این نشست فرصتی برای تمرکز بر راهحلهای عملی فراهم میکند.»
در شرایطی که شرکای تجاری چین تمایل بیشتری به گسترش همکاری با این کشور نشان میدهند، تجربهها و راهکارهای چین همچنان مورد توجه قرار خواهد داشت.
این روند در سرمایهگذاریهای خارجی نیز قابل مشاهده است. در سال 2025، بیش از 8 هزار شرکت دارای سرمایه خارجی، سرمایهگذاری خود را در چین افزایش دادند که نشاندهنده رشدی بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل است. همچنین بر اساس دادههای وزارت بازرگانی چین در ماه مه، از ژانویه تا آوریل سال جاری بیش از 3 هزار شرکت دارای سرمایه خارجی سرمایهگذاریهای جدیدی را در این کشور انجام دادهاند.
با توجه به تأکید مستمر چین بر به اشتراک گذاشتن فرصتهای توسعه با جهان، انتظار میرود مرحله بعدی رشد این کشور همچنان ارتباط نزدیکی با توسعه اقتصاد جهانی داشته باشد.
چین در مارس سال جاری از پانزدهمین برنامه پنجساله خود برای دوره 2026 تا 2030 رونمایی کرد. گائو ویچی، از مقامات کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات چین، گفت این سند راهبردی نه تنها مسیر توسعه آینده چین را مشخص میکند، بلکه بر تعهد این کشور به ادامه نقشآفرینی در رشد جهانی نیز تأکید دارد؛ نقشی که تاکنون آثار مثبت و گستردهای بر اقتصاد جهان داشته است.
گائو افزود: «توسعه سالم و پایدار چین، ثبات بیشتر و محرکهای تازهای را به اقتصاد جهانی تزریق خواهد کرد.»
مجمع داووس تابستانی که در سال 2007 توسط مجمع جهانی اقتصاد پایهگذاری شد، هر سال در چین برگزار میشود و میزبانی آن به صورت چرخشی میان دو شهر بندری تیانجین و دالیان جابهجا میشود.