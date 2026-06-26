هشدار قرارگاه خاتمالانبیا درباره پروازهای نظامی رژیم صهیونی
قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا با هشدار نسبت به تحرکات هواپیماهای نظامی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه ایران، اعلام کرد جمهوری اسلامی هرگونه تهدید علیه امنیت خود را بیپاسخ نخواهد گذاشت.
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به گزارش تابناک؛ مرکزی خاتمالانبیا در پیامی تاکید کرد که تحرکات و حضور هواپیماهای نظامی ارتش تروریستی رژیم صهیونیستی در آسمان برخی کشورهای همسایه به سمت ایران، اقدامی خطرناک و تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران میدانیم.
اعلام میداریم چنانچه آمریکا قادر به مهار و کنترل رژیم صهیونیستی نباشد، جمهوری اسلامی ایران هرگونه تهدیدی را علیه خود تحمل نخواهد کرد و پاسخ به این اقدامات خطرناک را حق خود میداند.
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