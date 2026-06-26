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سرمربی مصر: ایران یکی از تیم‌های بزرگ آسیاست

سرمربی مصر درباره بازی آخر این تیم با ایران در جام جهانی حرف زد و گفت با حفظ احترام به ایران برای برد به میدان می‌روند.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۷۷
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سرمربی مصر: ایران یکی از تیم‌های بزرگ آسیاست

تیم ملی مصر در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های هفته سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی، بامداد شنبه (ساعت ۶:۳۰) در ورزشگاه لومن فیلد شهر سیاتل آمریکا به مصاف تیم ملی ایران می‌رود. فراعنه که با ۴ امتیاز (تساوی ۱-۱ مقابل بلژیک و پیروزی ۳-۱ برابر نیوزیلند) صدرنشین گروه هفتم هستند، برای قطعی کردن صعود خود به دنبال کسب نتیجه در این دیدار خواهند بود؛ در حالی که ایران با ۲ امتیاز، انگیزه‌های فراوانی برای صعود دارد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر، در نشست خبری پیش از این مسابقه با تأکید بر قدرت حریف آسیایی و تشریح آخرین وضعیت تیمش، به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد.

احترام ویژه به یوز‌های ایرانی

سرمربی مصر در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به سختی‌های گروه هفتم، تمرکز تیمش را معطوف به بازی با ایران دانست و گفت: «از ابتدا می‌دانستیم در چه گروه دشواری قرار داریم. در این رقابت‌ها هر تیمی برای کسب نتیجه می‌جنگد، اما فلسفه ما حرکتِ قدم‌به‌قدم است. پس از دو بازی ابتدایی، اکنون تمام تمرکزمان روی ایران، یکی از قدرت‌های بلامنازع آسیاست.»

وی افزود: «ایران تیم بزرگی است که در رده بیست‌ویکم رنکینگ فیفا قرار دارد. ما همان‌گونه که به حریفان قبلی احترام گذاشتیم، با تمام احترام برابر ایران صف‌آرایی می‌کنیم. بازیکنان من به خوبی مسئولیت سنگین خود را در این دیدار سرنوشت‌ساز درک می‌کنند.»

غایبان، خطر محرومیت و اعتماد به جوانان

حسام حسن در خصوص وضعیت آمادگی شاگردانش از غیبت حمدی فتحی و حسام عبدالمجید به دلیل مصدومیت خبر داد، اما تأکید کرد که به تمامی ۲۶ بازیکن فهرست خود ایمان کامل دارد.

یکی از چالش‌های مصر در این دیدار، خطر محرومیت سه بازیکن کلیدی یعنی احمد فتوح، مروان عطیه و مهند لاشین است که تک‌اخطاره هستند. سرمربی مصر در این خصوص توضیح داد: «در کنار تمرکز روی پیروزی، باید به وضعیت بازیکنان اخطاری هم توجه کنم. با توجه به مصدومانی که داریم، ایجاد یک تعادل در ترکیب اصلی برای ما حیاتی است.»

تغییر نقش محمد صلاح

یکی از بخش‌های دیگر این نشست، توضیحات حسام حسن درباره نقش جدید ستارۀ اصلی در ترکیب تیم ملی بود: «محمد صلاح بازیکن بسیار باهوشی است. ما از نظر فنی تغییراتی در نقش او ایجاد کرده‌ایم و او را در جایگاهی به کار گرفته‌ایم که آزادی عمل بیشتری داشته باشد. این اتفاق اصلاً تصادفی نیست و در راستای کار گروهی تیم است که منافعی دوجانبه برای صلاح و تیم ملی دارد.»

ذهنیت مصر فقط پیروزی است

در شرایطی که در روز‌های پایانی مرحله گروهی بحث فرار از رویارویی با حریفان خاص در مرحله حذفی داغ می‌شود، سرمربی مصر این ذهنیت را کاملاً رد کرد و گفت: «هرکس من را بشناسد می‌داند که جز برد به چیزی راضی نمی‌شوم. من به حساب‌وکتاب‌های جدول یا اینکه حریف بعدی چه تیمی است نگاه نمی‌کنم. در جام جهانی تیمی ضعیفی وجود ندارد و فوتبال بر پایه تلاش برای پیروزی در هر مسابقه استوار است، نه محاسبات برای یک رتبه خاص. اصول بازی جوانمردانه فیفا هم ایجاب می‌کند با نهایت جدیت به میدان برویم.»

حسام حسن در پاسخ به منتقدانی که موفقیت او را صرفاً به «تهییج روانی بازیکنان» تقلیل می‌دهند، با دفاع از ساختار فنی تیمش گفت: «روحیه تنها یک عنصر از پازل موفقیت است. دلیل اصلی پیشرفت تیم ملی مصر، انضباط و نظم دائمی است که با کمک کادر فنی، اداری و پزشکی، به‌ویژه برادرم ابراهیم حسن، در تیم حاکم شده است. اگر نظم نباشد، قطعاً شکست می‌خوریم.»

پیام پایانی به هواداران

سرمربی فراعنه در پایان نشست، با پیامی احساسی هواداران مصر را خطاب قرار داد: «به هواداران قول می‌دهم که ان‌شاءالله آنها را خوشحال خواهیم کرد. هیچ‌چیز تمرکز ما را به هم نمی‌زند و هرگز کم‌کاری نخواهیم کرد. شما شایسته شادی هستید و در نهایت، توفیق از سوی خداوند است.»

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سفرمارکت
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
2
پاسخ
فردا صبح معلوم میشه
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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