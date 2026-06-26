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کد خبر: ۱۳۸۱۴۷۶
بازدید: ۱۹۸۸

عکس: برگزاری کهن‌ترین آیین تعزیه‌خوانی کشور در وفس

روستای تاریخی وفس در شهرستان کمیجان، شامگاه پنجشنبه میزبان آیین سنتی و دیرینه تعزیه روز عاشورا بود؛ مراسمی که با شماره ۱۲۵ در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسیده و هر ساله خیل عظیمی از عزاداران را به این منطقه می‌کشاند. عکس: عزت اله صوفی

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برچسب‌ها:
عکس مستند تعذیه کمیجان روستای تاریخی وفس عاشورا
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سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.