عکس: برگزاری کهنترین آیین تعزیهخوانی کشور در وفس
روستای تاریخی وفس در شهرستان کمیجان، شامگاه پنجشنبه میزبان آیین سنتی و دیرینه تعزیه روز عاشورا بود؛ مراسمی که با شماره ۱۲۵ در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسیده و هر ساله خیل عظیمی از عزاداران را به این منطقه میکشاند. عکس: عزت اله صوفی
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برچسبها:عکس مستند تعذیه کمیجان روستای تاریخی وفس عاشورا
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