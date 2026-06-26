عکس: برگزاری کهن‌ترین آیین تعزیه‌خوانی کشور در وفس

روستای تاریخی وفس در شهرستان کمیجان، شامگاه پنجشنبه میزبان آیین سنتی و دیرینه تعزیه روز عاشورا بود؛ مراسمی که با شماره ۱۲۵ در فهرست میراث معنوی ایران به ثبت رسیده و هر ساله خیل عظیمی از عزاداران را به این منطقه می‌کشاند. عکس: عزت اله صوفی