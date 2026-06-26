مدیرکل ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش از اولویت سکونت در ثبت‌نام، تثبیت لباس فرم برای ۳ سال و عدم اجباری بودن کلاس‌های فوق‌برنامه خبر داد.

به گزارش تابناک؛ رضا روستایی، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش، در گفت‌و‌گو با خبرنگار مهر، درباره برخی مشکلات ثبت‌نام دانش‌آموزان گفت: وظیفه ستاد ثبت‌نام مناطق به طور دقیق رسیدگی به همین موضوعات ثبت نام دانش‌آموزان است. اگر متقاضیان ثبت‌نام در یک مدرسه به دلیل سکونت در محدوده آن مدرسه زیاد باشند، آموزش و پرورش موظف است برای مدیریت ظرفیت و ثبت‌نام آنان اقدام کند. با این حال، واقعیت این است که بسیاری از متقاضیان در محدوده آن مدرسه سکونت ندارند، اما تمایل دارند فرزند خود را در آن مدرسه ثبت‌نام کنند.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر سیاست‌های ابلاغی وزارتخانه گفت: تأکید وزیر آموزش و پرورش و بخش‌های نظارتی این است که ثبت‌نام دانش‌آموزان صرفاً در محدوده محل سکونت انجام شود. البته اگر در منطقه‌ای تعداد متقاضیان ساکن در همان محدوده بیش از ظرفیت موجود باشد و این موضوع احراز شود، برای افزایش ظرفیت کلاس‌ها و رفع مشکل برنامه‌ریزی لازم انجام خواهد شد. قوانین ثبت‌نام و لباس فرم؛ پاسخ به دغدغه‌های والدین

روستایی همچنین درباره گلایه برخی خانواده‌ها از موضوع لباس فرم، کتاب‌های کمک‌آموزشی و خدمات جانبی مدارس اظهار کرد: نظارت بر این موارد بر عهده معاونت دانش‌آموزی و اداره کل انجمن اولیا و مربیان است که هفته گذشته نیز دستورالعمل‌های لازم را ابلاغ کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر اساس تأکیدات صورت‌گرفته، لباس دانش‌آموزی برای هر دوره تحصیلی به مدت سه سال ثابت خواهد بود و مدارس حق ندارند خانواده‌ها را به خرید از فروشگاه‌های خاص ملزم کنند. همچنین نظارت بر این فرآیند در سطح مناطق توسط ادارات ارزیابی عملکرد و کارگروه‌های مرتبط انجام می‌شود.

مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش درباره کلاس‌های فوق‌برنامه نیز گفت: در زمان ثبت‌نام، هیچ‌گونه الزامی برای ثبت‌نام در کلاس‌های فوق‌برنامه وجود ندارد. در صورت برگزاری این کلاس‌ها، برنامه‌ریزی و اجرای آنها از مهرماه و با نظر و مشارکت اولیا انجام خواهد شد