حضور زهران ممدانی در مراسم عاشورای شهر نیویورک
زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در مراسم عاشورای حسینی در این شهر حضور یافته است.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۷۰| |
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به گزارش تابناک؛ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در مراسم عاشورای حسینی در این شهر حضور یافته است. این حضور در یکی از آیینهای مذهبی شیعیان در نیویورک بازتاب گستردهای در شبکههای اجتماعی داشته و واکنشهای مختلفی را از سوی کاربران به همراه داشته است.
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به آمریکا می گن کشور
خدایا کاش ما هم یک روزی اینقدر درکمون بالا بره که همه کنار هم با اختلافات سیاسی و دینی بتونیم با هم زندگی کنیم.
خدایا کاش ما هم یک روزی اینقدر درکمون بالا بره که همه کنار هم با اختلافات سیاسی و دینی بتونیم با هم زندگی کنیم.
ماشاالله ابا عبدالله..امام حسین عزیزم و یارانش دنیا که هیچ همه هستی رو فتح کرده اند
این زهران ممدانی شیعه آمریکایی و انگلیسی هست . آینده نشون می ده برای انجام چه اهدافی اجازه دادن تا شهرداری نیویورک بیاد بالا