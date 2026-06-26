حضور زهران ممدانی در مراسم عاشورای شهر نیویورک

زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در مراسم عاشورای حسینی در این شهر حضور یافته است.

به گزارش تابناک؛ زهران ممدانی، شهردار نیویورک، در مراسم عاشورای حسینی در این شهر حضور یافته است. این حضور در یکی از آیین‌های مذهبی شیعیان در نیویورک بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته و واکنش‌های مختلفی را از سوی کاربران به همراه داشته است.