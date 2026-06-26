عکس روز ناسا از راه شیری بر فراز سئول
در چشمانداز کیهانی که شاید دیگر نتوانید ببینید، کمان کهکشان راه شیری در دل شب بر فراز سئول در کره جنوبی خودنمایی میکند.
به گزارش تابناک به نقل از ناسا، نکته قابل توجه این است که این منظره آسمان شب شهری، منطقه مرکزی کمنور کهکشان ما و ابرهای غبارآلود تیره و تار آن را با وجود نورهای درخشان شهر نشان میدهد. برای غلبه بر آلودگی نوری شدید منطقه شهری و ثبت جزئیات کیهانی کمنور، از یک فیلتر فروسرخ برای ثبت صحنه شب در یک نوردهی استفاده شده است. اگرچه این فیلتر عمدتاً نور فروسرخ را عبور میدهد، اما به عبور مقداری از نور مرئی نیز کمک میکند تا ظاهری طبیعی را به این صحنه ببخشد.
این منظره که از «پارک تتوکسئوم هانگانگ» (Ttukseom Hangang Park) در سئول گرفته شده است، «رودخانه هان» (Han River) و یک پل ریلی پرنور را در پیش زمینه نشان میدهد. برج ۱۲۳ طبقه «لوته» (Lotte) که بلندترین ساختمان کره جنوبی است نیز در دوردستها خودنمایی میکند.