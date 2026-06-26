علیرغم تلاش‌های واشنگتن برای تسهیل گفت‌و‌گو‌های لبنان و اسرائیل، اصرار رژیم تل‌آویو بر ماندن در جنوب لبنان و رد درخواست‌های عقب‌نشینی، روند مذاکرات را با بن‌بست مواجه کرده است.

مذاکرات لبنان و اسرائیل به کجا رسید؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به الجزیره اعلام کرد که مذاکرات میان هیئت‌های لبنانی و اسرائیلی همچنان ادامه دارد و واشنگتن به تسهیل این گفت‌و‌گو‌ها ادامه می‌دهد.

این مذاکرات که پنجمین دور گفت‌و‌گو‌های مستقیم لبنان و رژیم اسرائیل در آمریکا است، قرار بود روز پنج‌شنبه در سومین روز خود به پایان برسد، اما اختلافات همچنان باقی است؛ به خصوص در خصوص نحوه عقب‌نشینی ارتش اشغالگر از جنوب لبنان که رژیم تل‌آویو همچنان بر ادامه اشغال این منطقه اصرار دارد.

حزب‌الله لبنان پیش از این بار‌ها مذاکرات مستقیم با رژیم اسرائیل را خیانت و امتیازدهی رایگان به این رژیم خوانده و آن را محکوم کرده است.

بر اساس گزارش الجزیره، هیئت‌های مذاکره‌کننده لبنان و اسرائیل امروز (جمعه) نیز نشست‌های خود را از سر خواهند گرفت تا به ادعای این مقام آمریکایی به توافق دست یابند.

در این راستا «الی کوهن» وزیر انرژی رژیم اسرائیل، شب گذشته در گفت‌و‌گو با شبکه ۱۴ مدعی شد: ما قصدی برای تصرف کامل لبنان نداریم، اما مسئله خروج از منطقه امنیتی لبنان در حال حاضر در دستور کار دولت اسرائیل قرار ندارد.

او مدعی شد: حتی در صورت درخواست دونالد ترامپ برای عقب‌نشینی از این منطقه، اسرائیل با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد و پاسخ تل‌آویو «نه» خواهد بود.