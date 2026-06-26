تازهترین اظهارات گروسی درمورد مواد هستهای ایران
به گزارش تابناک؛ رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی در مصاحبهای ادعا کرد: «ما تفاهمنامهای داریم که بر نظارت آژانس ما بر بازرسی از تاسیسات هستهای ایران تصریح میکند.»
به گزارش فرارو، مدیر کل انرژی اتمی در ادامه بیان کرد: «آمادهایم تا در انجام فعالیتهای فنی خود در ایران پیش برویم.»
وی همچنین مدعی شد: «ما معتقدیم که مواد هستهای ایران از آخرین بازرسی که در سال ۲۰۲۵ انجام دادیم منتقل نشده است، اما باید از این موضوع اطمینان حاصل کنیم.»
گروسی درباره سرنوشت اورانیوم ایران هم ادعا کرد: «رقیقسازی اورانیوم با غنای بالای ایران، یکی از راهکارهای مطرحشده برای مدیریت ذخایر اورانیوم ایران است.»
وی درباره مذاکرات ایران و آمریکا هم گفت: «جزئیات فعالیت ما در ایران و ترکیب کمیته هماهنگی مربوط به فرآیند بازرسی، توسط مذاکرات ایران و آمریکا تعیین خواهد شد.»
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در نهایت ادعا کرد: «امیدواریم امکان ورود کارشناسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به مکانهای هستهای ایران بهزودی فراهم شود.»