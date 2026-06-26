عراقچی: نه فراموش خواهیم کرد و نه می بخشیم
وزیر امور خارجه با انتشار پیامی به مناسبت روز عاشورا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: ما هرگز شهادت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.
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به گزارش تابناک؛ وزیر امور خارجه با انتشار پیامی به مناسبت روز عاشورا، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس تاکید کرد: ما هرگز شهادت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.
متن پیام سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به این شرح است:
«امام حسین علیهالسلام سیدالشهدا یا سالار شهیدان شیعیان است چرا که او هر آنچه داشت در دشت کربلا قربانی کرد.
به همین ترتیب، ما هرگز شهادت آیتاللهالعظمی سید علی خامنهای را که سید و سالار شهیدان انقلاب اسلامی ایران است، نه فراموش خواهیم کرد و نه آن را خواهیم بخشید.»
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