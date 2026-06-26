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بهتاش فریبا: با قلعه‌نویی موافقم!

مهاجم اسبق تیم ملی و استقلال گفت: با قلعه نویی موافقم و به نظر من بعضی بازیکنان تعویضی نتوانستند انتظارات را برآورده کنند.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۵۸
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بهتاش فریبا: با قلعه‌نویی موافقم!

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین؛ بهتاش فریبا مهاجم اسبق تیم ملی و استقلال درباره عملکرد تیم ملی برابر بلژیک گفت: در مقایسه با بازی قبلی، مشکلات کمتری داشتیم. همه بازیکنان در کار‌های دفاعی مشارکت کردند و عملکرد تیمی بسیار خوبی داشتیم. بازیکنان تا حد توان خود دویدند و جنگیدند. نباید فراموش کنیم که برابر یکی از تیم‌های قدرتمند فوتبال جهان بازی می‌کردیم.

 

وی درباره تأثیر مشکلات سفر و برنامه فشرده تیم ملی گفت: قطعا این مسائل روی عملکرد تیم تأثیرگذار بود. اگر چنین شرایطی وجود نداشت، حتی می‌توانستیم بلژیک را شکست دهیم. نکته‌ای که کمتر به آن پرداخته می‌شود، فشار بدنی شدیدی است که بازیکنان در اردوی آنتالیا تحمل کردند. معمولا چند روز زمان لازم است تا بدن بازیکنان از زیر بار آن فشار خارج شود و به اصطلاح وارد پیک آمادگی شود. به نظر من دقیقا در بازی با بلژیک این اتفاق افتاد و بازیکنان توانستند کیفیت واقعی خود را نشان دهند.

 

فریبا درباره تاکتیک امیر قلعه‌نویی نیز گفت: برنامه ایران مبتنی بر دفاع منسجم و حملات هدفمند بود که تاکتیک درستی به شمار می‌رفت. نمی‌توانیم مقابل تیمی مانند بلژیک از ابتدا حمله کنیم و باید ساختار دفاعی محکمی داشته باشیم و سپس در زمان مناسب ضربه بزنیم. این اتفاق هم رخ داد، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم.

مربی اسبق آبی‌ها در ادامه به عملکرد بعضی بازیکنان تعویضی اشاره کرد و افزود: پس از ۱۰ نفره شدن تیم، کادر فنی تلاش کرد با تغییرات تهاجمی شرایط را تغییر دهد، اما من هم با قلعه نویی موافقم و به نظر من بعضی بازیکنان نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. برای مثال از مهدی ترابی انتظار بیشتری داشتم و فکر می‌کنم می‌توانست با استفاده از سرعت و تحرک خود تأثیر بیشتری در جریان مسابقه داشته باشد.

 

مهاجم اسبق تیم ملی و استقلال تیم ملی درباره دیدار آینده ایران برابر مصر نیز گفت: مهم‌ترین موضوع در حال حاضر ریکاوری بازیکنان است. بعد از مسابقات فشرده و سفر‌های طولانی، بازیابی توان جسمی اهمیت زیادی دارد. اگر تیم ملی بتواند به خوبی ریکاوری کند، شانس خوبی مقابل مصر خواهد داشت.

 

فریبا در پایان گفت: مصر در فاز هجومی تیم خطرناکی است و بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارد، اما خط دفاعی این تیم، به‌خصوص در عمق دفاع، نقاط ضعف مشخصی دارد. ایران باید با پرس مناسب و استفاده از بازیکنان پا به توپ، مدافعان مصر را تحت فشار قرار دهد. اگر بتوانیم از این نقاط ضعف استفاده کنیم، شانس کسب نتیجه مطلوب را خواهیم داشت.

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