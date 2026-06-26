ضعیف شدن خنک‌کنندگی کولر همیشه به کمبود گاز ربط ندارد؛ گاهی چند عادت اشتباه رانندگی باعث فشار شدید به کمپرسور و کاهش عملکرد سیستم تهویه می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از ایلنا، با شروع گرمای تابستان، کولر خودرو به یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر ماشین تبدیل می‌شود؛ سیستمی که بسیاری از رانندگان تنها زمانی به آن توجه می‌کنند که دیگر خنک نمی‌کند یا بوی نامطبوعی از دریچه‌ها خارج می‌شود. در حالی که بخش قابل توجهی از خرابی‌های سیستم تهویه خودرو، نه به کیفیت خودرو بلکه به اشتباهات رایج رانندگان در استفاده روزمره مربوط است.

کارشناسان فنی می‌گویند استفاده نادرست از کولر می‌تواند مصرف سوخت را افزایش دهد، فشار زیادی به موتور وارد کند، عمر کمپرسور را کاهش دهد و حتی باعث خرابی قطعات گران‌قیمت سیستم تهویه شود. بسیاری از این اشتباهات ساده‌اند، اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی روی دست راننده می‌گذارند.

روشن کردن کولر بلافاصله بعد از استارت خودرو

یکی از رایج‌ترین اشتباهات، روشن کردن فوری کولر درست پس از استارت زدن خودرو است؛ مخصوصاً زمانی که ماشین ساعت‌ها زیر نور خورشید پارک بوده است.

در این شرایط، دمای داخل کابین ممکن است به بیش از ۶۰ درجه سانتی‌گراد برسد. وقتی راننده بلافاصله کولر را روی حداکثر توان قرار می‌دهد، کمپرسور ناگهان تحت بار شدید قرار می‌گیرد؛ در حالی که روغن موتور هنوز به‌طور کامل در مدار گردش نکرده و دور موتور نیز پایدار نشده است.

این کار به‌ویژه در خودرو‌های قدیمی یا خودرو‌هایی که سرویس دوره‌ای مناسبی ندارند، می‌تواند فشار زیادی به کمپرسور و تسمه‌ها وارد کند.

متخصصان توصیه می‌کنند ابتدا شیشه‌ها برای حدود ۳۰ ثانیه تا یک دقیقه پایین کشیده شود تا هوای بسیار داغ از کابین خارج شود. سپس خودرو کمی حرکت کند و بعد کولر روشن شود.

استفاده دائمی از کولر روی سردترین درجه

بسیاری از رانندگان تصور می‌کنند قرار دادن کولر روی پایین‌ترین دما باعث خنک شدن سریع‌تر خودرو می‌شود، اما در اغلب خودرو‌ها سیستم تهویه با حداکثر ظرفیت کار می‌کند و تنها مدت زمان فعالیت کمپرسور تغییر می‌کند.

تنظیم دائمی کولر روی سردترین حالت، باعث کارکرد مداوم کمپرسور، افزایش مصرف سوخت و استهلاک بیشتر قطعات می‌شود. علاوه بر این، اختلاف شدید دمای داخل و خارج خودرو می‌تواند باعث خستگی، سردرد یا شوک دمایی برای سرنشینان شود.

دمای استاندارد برای کابین خودرو معمولاً بین ۲۲ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد در نظر گرفته می‌شود؛ محدوده‌ای که هم فشار کمتری به سیستم وارد می‌کند و هم آسایش بیشتری ایجاد می‌شود.

روشن نگه داشتن کولر هنگام سربالایی یا شتاب سنگین

کمپرسور کولر انرژی خود را مستقیماً از موتور می‌گیرد. به همین دلیل هنگام رانندگی در سربالایی‌های شدید، سبقت گرفتن یا حمل بار سنگین، روشن بودن کولر می‌تواند فشار مضاعفی به موتور وارد کند.

این مسئله در خودرو‌های کم‌حجم، خودرو‌های اقتصادی و مدل‌های قدیمی بیشتر دیده می‌شود. بسیاری از رانندگان افت شتاب خودرو در تابستان را تجربه کرده‌اند، اما دلیل اصلی آن را نمی‌دانند.

در برخی خودروها، ECU به‌طور خودکار هنگام فشار شدید روی موتور، کمپرسور کولر را موقتاً قطع می‌کند، اما در بسیاری از خودرو‌ها چنین قابلیتی وجود ندارد. به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام سبقت یا سربالایی‌های سنگین، کولر برای مدت کوتاهی خاموش شود.

خاموش کردن ناگهانی خودرو بدون قطع کولر

یکی از اشتباهات بسیار رایج، خاموش کردن خودرو در حالی است که کولر همچنان روشن است. این موضوع شاید در ظاهر بی‌اهمیت به نظر برسد، اما در طولانی‌مدت می‌تواند به کمپرسور و سیستم برق خودرو فشار وارد کند.

وقتی خودرو با کولر روشن خاموش می‌شود، استارت بعدی با بار بیشتری روی موتور و باتری همراه خواهد بود؛ زیرا کمپرسور از همان لحظه آغاز استارت وارد مدار می‌شود.

توصیه فنی این است که حدود یک تا دو دقیقه پیش از خاموش کردن خودرو، کولر را خاموش کنید، اما اجازه دهید فن همچنان کار کند. این کار علاوه بر کاهش فشار روی سیستم، باعث خشک شدن رطوبت اواپراتور و کاهش بوی بد کولر نیز می‌شود.

بی‌توجهی به تعویض فیلتر کابین

بسیاری از رانندگان حتی نمی‌دانند خودروشان فیلتر کابین دارد. این فیلتر وظیفه دارد گردوغبار، ذرات معلق و بخشی از آلودگی هوا را قبل از ورود به کابین جذب کند.

فیلتر کثیف باعث کاهش شدید جریان هوا، ضعیف شدن خنک‌کنندگی کولر و افزایش فشار روی فن می‌شود. در برخی موارد حتی راننده تصور می‌کند گاز کولر کم شده، در حالی که مشکل فقط گرفتگی فیلتر است.

در شهر‌های آلوده یا مناطق پرگردوغبار، بهتر است فیلتر کابین هر ۱۰ تا ۱۵ هزار کیلومتر تعویض شود.

استفاده نکردن از کولر در فصل زمستان

بسیاری تصور می‌کنند کولر فقط مخصوص تابستان است و در زمستان نباید روشن شود، در حالی که روشن نکردن طولانی‌مدت کولر می‌تواند باعث خشک شدن اورینگ‌ها و نشت تدریجی گاز مبرد شود.

متخصصان توصیه می‌کنند حتی در فصل سرد، ماهی یک یا دو بار کولر خودرو برای چند دقیقه روشن شود تا روغن کمپرسور در مدار گردش کند و قطعات داخلی خشک نشوند.

جالب است بدانید در بسیاری از خودروها، سیستم تهویه هنگام گرفتن بخار شیشه‌ها نیز از کمپرسور کولر استفاده می‌کند؛ چون کولر رطوبت هوا را کاهش می‌دهد.

شارژ بیش از حد یا غیراصولی گاز کولر

یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات، شارژ غیراصولی گاز کولر توسط افراد غیرمتخصص است. برخلاف تصور رایج، کم بودن خنکی همیشه به معنای کمبود گاز نیست.

گاهی مشکل از سنسورها، فن کندانسور، کمپرسور یا حتی گرفتگی مدار است. شارژ بیش از حد گاز می‌تواند فشار سیستم را بالا ببرد و باعث آسیب جدی به کمپرسور شود؛ قطعه‌ای که در بسیاری از خودرو‌ها هزینه تعویض بسیار بالایی دارد.

همچنین استفاده از گاز نامناسب یا ترکیب چند نوع مبرد مختلف، می‌تواند به کل سیستم تهویه آسیب بزند.

روشن کردن کولر با شیشه‌های باز

بعضی رانندگان همزمان کولر را روشن می‌کنند و شیشه‌ها را پایین نگه می‌دارند. این کار باعث می‌شود هوای خنک دائماً از کابین خارج شود و کولر بدون توقف کار کند.

نتیجه این وضعیت، افزایش مصرف سوخت، استهلاک کمپرسور و کاهش بازده سیستم تهویه است.

پس از تخلیه هوای داغ اولیه، بهتر است شیشه‌ها بسته شوند و سیستم روی حالت گردش داخلی هوا قرار گیرد تا خنک‌سازی سریع‌تر و کم‌مصرف‌تر انجام شود.

بی‌توجهی به صدا‌ها و بو‌های غیرعادی کولر

صدای سوت، تق‌تق، لرزش غیرمعمول یا بوی کپک و سوختگی از کولر خودرو، هشدار‌هایی جدی هستند که بسیاری از رانندگان آنها را نادیده می‌گیرند.

بوی نامطبوع معمولاً ناشی از تجمع قارچ و باکتری روی اواپراتور یا فیلتر کابین است، اما صدا‌های غیرعادی می‌توانند نشانه خرابی بلبرینگ کمپرسور، مشکل تسمه یا اختلال در فن باشند.

نادیده گرفتن این علائم ممکن است باعث خرابی کامل سیستم تهویه و تحمیل هزینه‌های سنگین شود.

چرا نگهداری صحیح کولر خودرو اهمیت دارد؟

سیستم تهویه خودرو فقط یک وسیله رفاهی نیست. در روز‌های بسیار گرم، عملکرد مناسب کولر می‌تواند روی تمرکز راننده، کاهش خستگی و حتی ایمنی رانندگی تأثیر مستقیم بگذارد.

از طرف دیگر، تعمیرات سیستم تهویه در خودرو‌های امروزی ارزان نیست. خرابی کمپرسور، نشتی اواپراتور یا آسیب دیدن کندانسور ممکن است میلیون‌ها تومان هزینه ایجاد کند.

به همین دلیل کارشناسان توصیه می‌کنند رانندگان، کولر خودرو را مانند موتور و ترمز، بخشی مهم از نگهداری دوره‌ای خودرو بدانند؛ سیستمی که استفاده درست از آن می‌تواند عمر مفیدش را چندین سال افزایش دهد.