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جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

پیروزی دراماتیک و بی اثر ترکیه مقابل آمریکا؛ استرالیا چشم‌انتظار گروه ایران

ترکیه در یک بازی حیثیتی اما بی اثر در گروه D جام جهانی موفق به شکست میزبان شد و در دیدار همزمان این گروه، استرالیا و پاراگوئه به تساوی تن دادند تا به ترتیب دوم و سوم شوند.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۵۴
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استرالیا و پاراگوئه به تساوی رضایت دادند

تیم ملی فوتبال ترکیه با وجود حذف از جام جهانی ۲۰۲۶، در آخرین دیدار مرحله گروهی با پیروزی دراماتیک برابر آمریکا به طلسم گل نزدن و امتیاز نگرفتن پایان داد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار‌های پایانی گروه D جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۵:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۹ به وقت محلی) به صورت همزمان برگزار و تکلیف چهار تیم این گروه به طور کامل مشخص شد.

در ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس، آمریکا و ترکیه به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۳ بر ۲ ترکیه به پایان رسید.

آمریکا خیلی زود و در دقیقه ۳ توسط آستون تراستی به گل رسید، اما شاگردان وینچنزو مونتلا که در دو بازی نخست حتی موفق به گلزنی نشده بودند، واکنش سریعی نشان دادند و آردا گولر در دقیقه ۱۰ نخستین گل ترکیه در این جام را به ثمر رساند. اورکان کوکچو در دقیقه ۳۱ گل دوم را زد تا ترکیه با برتری راهی رختکن شود.

شروع نیمه دوم، شاگردان پوچتینو همانند نیمه نخست خیلی زود به گل رسیدند و سباستین برهالتر در دقیقه ۴۹ کار را برای آمریکا به تساوی کشاند، اما در حالی که بازی به پایان نزدیک می‌شد، کان آیهان در هشتمین دقیقه وقت‌های تلف‌شده گل سوم و پیروزی‌بخش ترکیه را وارد دروازه آمریکا کرد تا ترک‌ها نخستین برد خود را در این دوره از رقابت‌ها در شرایطی کسب کنند که تأثیری در سرنوشت آنها نداشته باشد.

استرالیا و پاراگوئه به تساوی رضایت دادند

در دیگر مسابقه همزمان این گروه که در ورزشگاه لیوایز سانتاکلارا برگزار شد، استرالیا و پاراگوئه در دیداری کم‌موقعیت به تساوی صفر - صفر رضایت دادند.

استرالیا در نیمه نخست چند فرصت مناسب روی دروازه پاراگوئه خلق کرد که با واکنش اورلاندو گیل بی‌نتیجه ماند. در نیمه دوم نیز بازی بیشتر درگیر نبرد‌های فیزیکی بود. بهترین فرصت مسابقه در دقیقه ۸۵ برای استرالیا از دست رفت و شوت جردن باس با اختلافی اندک راهی اوت شد.

با پایان رقابت‌های گروه D، آمریکا با ۶ امتیاز به عنوان صدرنشین راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد. استرالیا و پاراگوئه نیز با ۴ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند که استرالیا به مصاف تیم دوم گروه G (بلژیک/ایران/مصر/نیوزلند) خواهد رفت. پاراگوئه هم اگرچه صعودش به عنوان یکی از تیم‌های برتر سوم قطعی به نظر می‌رسد، اما روی کاغذ باید تا پایان دیدارهای مرحله گروهی صبر کند. ترکیه نیز با وجود پیروزی ارزشمند در هفته پایانی، از پیش حذف شده بود و با ۳ امتیاز د رتبه آخر این گروه قرار گرفت.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
رهگذر
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
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3
پاسخ
کاش با این باخت یانکی های آدمکش و کودک کش حذف می شدن.
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# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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