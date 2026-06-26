احتمال بازگشایی سفارت کانادا در ایران

به گزارش تابناک به نقل از آسوشیتدپرس، کارنی پنجشنبه شب در سخنانی استدلال کرد که عدم حضور دیپلماتیک کانادا در این کشور‌ها توانایی اوتاوا برای کمک به کانادایی‌های خارج از کشور و پاسخ به بحران‌های انسانی را مختل می‌کند.

وی اظهار کرد: تعامل به معنای تایید نیست. داشتن سفارت و خدمات کنسونی در یک کشور به معنای تایید سیاست‌های آن کشور از سوی ما نیست.

کارنی گفت که نداشتن حضور دیپلماتیک در یک کشور چالش‌هایی ایجاد می‌کند و در این باره به ونزوئلا اشاره کرد که پس از وقوع زلزله، اوتاوا می‌توانست کمک فوری بیشتری به این کشور ارائه کند.

نخست وزیر کانادا تصریح کرد که تصمیمی درباره بازگشایی سفارتخانه‌های این کشور در ایران و ونزوئلا اتخاذ نشده است، اما لازم است که در این باره تغییراتی انجام شود.

وی گفت: به باور من، حرکت به این سمت و تصمیم‌گیری در این باره چیزی است که لازم است انجام دهیم.

استفن هارپر نخست وزیر پیشین کانادا در سال ۲۰۱۲ ایران را اصلی‌ترین تهدید علیه صلح جهانی خواند و سفارت اوتاوا در تهران را تعطیل کند.

وی همچنین روابط دیپلماتیک با تهران را قطع کرد و دستور خروج دیپلمات‌های کانادایی از ایران را صادر کرد.

کانادا در سال ۲۰۱۹ نیز فعالیت سفارت خود در ونزوئلا را تعلیق کرد.