به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان؛ علی بیت‌اللهی رئیس مرکز زلزله‌نگاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با اشاره به پیامد‌های زلزله‌های اخیر در مناطق ساحلی جهان، نسبت به توسعه برج‌سازی در نوار ساحلی استان مازندران هشدار داد و بر ضرورت توجه جدی به ویژگی‌های زمین‌شناسی این مناطق تأکید کرد.

بیت‌اللهی با بیان اینکه زلزله اخیر ونزوئلا اهمیت اثرگذاری زلزله در ساختگاه‌های نرم ساحلی را نشان داد، گفت: حتی زمانی که فاصله رومرکز زلزله از یک شهر زیاد باشد، اثرات آن در مناطق دارای خاک نرم ساحلی، به‌ویژه برای ساختمان‌های بلندمرتبه، می‌تواند بسیار قابل توجه باشد.

وی افزود: رومرکز زلزله‌های دوگانه سن‌فیلیپه در شمال ونزوئلا حدود ۱۸۵ کیلومتر با شهر کاراکاس فاصله داشت، اما غلبه پریود‌های بلند امواج زلزله‌های دوردست بر ساختمان‌های بلندمرتبه، موضوعی بسیار مهم و قابل توجه است.

رئیس مرکز زلزله‌نگاری مرکز تحقیقات راه و شهرسازی با اشاره به تجربه مشابه در مانیل فیلیپین تصریح کرد: در این منطقه نیز چنین پدیده‌ای مشاهده شد و نشان داد که ساختمان‌های بلند در ساختگاه‌های نرم ساحلی می‌توانند تحت تأثیر امواج زلزله‌های دور قرار گیرند.

بیت‌اللهی با تأکید بر لزوم بازنگری در روند ساخت‌وساز‌های مرتفع در نوار ساحلی مازندران اظهار کرد: توسعه برج‌سازی در مناطقی مانند سرخرود باید با حساسیت و مطالعات دقیق‌تر انجام شود و این موضوع را بار‌ها تذکر داده‌ام.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم درس‌های زلزله ونزوئلا باعث شود توجه بیشتری به مخاطرات ساخت‌وساز در مناطق ساحلی و الزامات ایمنی لرزه‌ای در این مناطق صورت گیرد.