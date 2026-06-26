احتمال تغییر در ترکیب تیم ملی ایران مقابل مصر

احتمال تغییرات گسترده در ترکیب ایران مقابل مصربا آماده‌باش قلعه‌نویی به نیمکت‌نشین‌ها افزایش افزایش است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران با توجه به فشردگی مسابقات مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، از مدت‌ها قبل برنامه چرخش بازیکنان و ایجاد تغییر در ترکیب اصلی را در دستور کار خود قرار داده بود و به نظر می‌رسد دیدار مقابل مصر زمان اجرای بخشی از این برنامه باشد.

در همین راستا امیر قلعه‌نویی و همکارانش در روز‌های اخیر به بازیکنانی که در دو دیدار گذشته برابر نیوزیلند و بلژیک فرصت کمتری برای حضور در میدان پیدا کرده‌اند، اعلام کرده‌اند خود را برای حضور در ترکیب اصلی آماده کنند و با آمادگی کامل در تمرینات حاضر شوند.

بازگشت روزبه چشمی به آمادگی کامل جسمانی و حضور بدون مشکل او در تمرینات گروهی تیم ملی، یکی از اتفاقات مهم روز‌های اخیر اردوی ایران بوده است. همچنین عملکرد مطلوب امیرمحمد رزاقی‌نیا در تمرینات و رضایت کادر فنی از شرایط این بازیکن، شانس استفاده از او در دیدار حساس با مصر را افزایش داده است.

در کنار این دو بازیکن، مهدی قایدی نیز از جمله نفراتی است که احتمال حضورش در ترکیب اصلی نسبت به بازی‌های گذشته بیشتر شده و ممکن است یکی از تغییرات مهم تیم ملی در مصاف با فراعنه باشد.

کادر فنی ایران معتقد است حفظ شادابی بازیکنان در مسیر فشرده جام جهانی اهمیت زیادی دارد و به همین دلیل احتمال انجام چند تغییر در ترکیب اصلی تیم برای دیدار با مصر وجود دارد؛ تغییراتی که می‌تواند محاسبات حسام حسن، سرمربی تیم ملی مصر را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و مصر از ساعت ۰۶:۳۰ صبح روز شنبه ششم تیرماه برگزار خواهد شد. مسابقه‌ای که نقش مهمی در تعیین جایگاه دو تیم در جدول گروه و مسیر صعود به مرحله حذفی خواهد داشت.