علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران معتقد است که، تیم ملی مصر بازیکنان بزرگی دارد و صرفاً متکی به یک یا چند نفر نیست.

علیرضا بیرانوند پیش از بازی با مصر گفت: تمام تمرکز خود را روی یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ تیم ملی گذاشته‌ام و امیدوارم تمام بچه‌ها با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، علیرضا بیرانوند در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی ایران مقابل مصر اظهار داشت: بازی بسیار مهمی داریم و تمام تمرکز ما روی کار خودمان است. مصر بازیکنان بزرگی دارد. هر ۲۶ بازیکنی که مصر به جام جهانی آورده، یک محمد صلاح هستند و این تیم متکی به یک یا چند نفر نیست. مصر کیفیت بسیار خوبی از خود نشان داده و یکی از بهترین تیم‌های گروه ماست. امیدوارم کار‌هایی که روی نقاط ضعف و قوت حریف انجام داده‌ایم، به بهترین شکل پیاده کنیم تا مردم ایران خوشحال شوند.

وی در مورد درخشش در دیدار با تیم ملی بلژیک تصریح کرد: خدا را شکر در بازی قبلی با کمک تمام بچه‌ها توانستم به تیم ایران کمک کنم. وقتی مقابل یک تیم بزرگ با کمک کردن به تیم به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب می‌شوید، انتظارات از شما بالا می‌رود. من هم بازیکن بی‌تجربه‌ای نیستم و برای سومین دوره در جام جهانی شرکت می‌کنم.

دروازه‌بان تیم ملی کشورمان با بیان اینکه ملی‌پوشان فقط به مردم ایران و شادی آنها فکر می‌کنند، خاطرنشان کرد: تمام تمرکز خود را روی یکی از مهم‌ترین بازی‌های تاریخ تیم ملی گذاشته‌ام و امیدوارم تمام بچه‌ها فردا با تمرکز بیشتر، بدون اشتباه کار کنند.

بیرانوند درباره شرایط تیم ملی ایران برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان کرد: به هرحال باید خودمان را برای جام جهانی آماده می‌کردیم‌. می‌دانستیم بازی‌های خیلی سنگینی داریم و اردوهای خیلی خوبی داشتیم. شاید بازی‌های دوستانه خیلی خوبی پشت سر نگذاشتیم، اما از لحاظ تمرینی خیلی آماده بودیم. خودم تمرینات خوبی با مربی دروازه‌بان‌های تیم ملی داشتم.

وی در ادامه صحبت‌های خود اظهار داشت: از همه دروازه‌بانانی که کنار من بودند و با تمرین کردن و انتقال انگیزه به من کمک کردند، تشکر می‌کنم. تمام تمرکز خودم را گذاشته‌ام تا ان‌شاءالله ایران فردا برای اولین بار از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند. پس از صعود می‌توانم به کارهایی که انجام دادم فکر کنم، اما الان فقط به دیدار با مصر فکر می‌کنم و امیدوارم فردا موفق باشیم.