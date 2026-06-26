صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا؛

هلند صدرنشین و ژاپن دوم شد؛ انتظار سوئد برای صعود روی کاغذ/ حریفان برزیل و مراکش مشخص شدند

تیم‌های ملی هلند و ژاپن با پایان رقابت‌های گروه F جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله حذفی شدند؛ در حالی که سوئد هم صعود می‌کند، اما روی کاغذ همچنان باید منتظر بماند.
کد خبر: ۱۳۸۱۴۴۶
| |
3530 بازدید

هلند صدرنشین و ژاپن دوم شد؛ انتظار سوئد برای صعود روی کاغذ/ حریفان برزیل و مراکش مشخص شدند

با پایان دیدارهای گروه F حریفان تیم‌های اول و دوم این گروه در مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور سوم دیدارهای گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۸ به وقت محلی) به طور همزمان برگزار و تکلیف دو تیم صعودکننده این گروه مشخص شد.

در ورزشگاه اروهد کانزاس‌سیتی، تیم ملی هلند با برتری ۳ بر یک مقابل تونس، مرحله گروهی را با اقتدار به پایان رساند. نارنجی‌پوشان خیلی زود و در دقیقه ۳ روی گل به خودی الیاس السخیری از حریف پیش افتادند و تنها چهار دقیقه بعد، برایان بروبی اختلاف را افزایش داد تا شاگردان رونالد کومان نیمه اول را با خیالی آسوده به پایان برسانند.

در نیمه دوم، تونسی‌ها با هدایت هروه رنار برای جبران وارد زمین شدند و در دقیقه ۵۴ حازم المستوری اختلاف را کمتر کرد، اما جان پائول فن هکه در دقیقه ۶۲ گل سوم هلند را به ثمر رساند تا شاگردان رونالد کومان با پیروزی زمین را ترک کنند.

هلند با این برد ۷ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه F راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد؛ جایی که باید برابر مراکش قرار بگیرد. همچنین لاله‌های نارنجی‌ها رکورد شکست‌ناپذیری خود در مرحله گروهی ادوار جام جهانی را به ۱۹ مسابقه افزایش دادند.

هلند صدرنشین و ژاپن دوم شد؛ انتظار سوئد برای صعود روی کاغذ/ حریفان برزیل و مراکش مشخص شدند

در دیگر دیدار همزمان این گروه که در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی آرلینگتون تگزاس برگزار شد، ژاپن و سوئد به تساوی یک - یک رضایت دادند. دایزن مائدا در دقیقه ۵۶ سامورایی‌ها را پیش انداخت، اما آنتونی الانگا تنها هفت دقیقه بعد در دقیقه ۶۳ گل تساوی سوئد را به ثمر رساند.

با این نتیجه، ژاپن با ۵ امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد که باید با برزیل تقابل کند. سوئد نیز با ۴ امتیاز سوم شد و اگرچه صعودش به عنوان یکی از تیم‌های سوم قطعی به نظر می‌رسد، اما باید منتظر پایان دیدارهای سایر گروه‌ها بماند تا این صعود روی کاغذ قطعی شود و رسمیت پیدا کند.

تونس نیز با تحمل سومین شکست متوالی، بدون امتیاز و با تنها دو گل زده و ۱۲ گل خورده، یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های دفاعی این دوره از رقابت‌ها را به ثبت رساند و با تفاضل گل منفی ۱۰ از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
ژاپن سوئد جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا مکزیک آمریکا
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
۱۰۰۰ کارشناس آمریکایی برای رقیق سازی اورانیوم باید به ایران بروند/ مذاکرات فنی چالش برانگیزتر از تفاهم اولیه است
ایجاد مسیر دریایی جدید از سوی آمریکا در تنگه هرمز؛ مذاکرات جدید ایران و آمریکا در قطر
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
آخرین اخبار
آلمان در مسیر تبدیل شدن به قدرت اول نظامی اروپا
عملیات قاطع موشکی و پهپادی سپاه در پاسخ به تجاوزهای آمریکا
نیروی دریایی سپاه: آمریکایی‌ها جهنم را در این روزها تجربه خواهند کرد
نرخ‌های جدید نانوایی‌ها اعلام شد/ فرار نانوایان به سمت آرد آزاد !
حمله مجدد آمریکا به خاک کشور/ تایید تجاوز توسط سنتکام و ترامپ/ سپاه پاسخ داد
ویدیوی عربی جواد خیابانی خطاب به الجزایر
نمایش عقب‌نشینی از جنوب لبنان توسط نتانیاهو! + عکس
فشار ترامپ به دولت سوریه برای مقابله با حزب الله لبنان؛ هراس در لبنان از دخالت نظامی دمشق
آموزش برش حرفه‌ای رول سوشی
خاطراتی از معمار دیپلماسی نظامی ایران/این دو شهید، پیشمرگ حاج‌قاسم بودند
عکس: شباهت جالب سرمربی مصر به کاهن معبد آنخ آمون!
سرنوشت فرد مفقود شده در ارتفاعات بندر خمیر
عراقچی به عراق می‌رود
محدوده برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب
گیربکس اتوماتیک؛ جعبه سیاهی که اگر دیر بفهمیش، خرجش از موتور هم بیشتر می‌شود
زمان گرانی نان نبود/ سازمان برنامه نمی‌تواند یارانه نان را تأمین کند / فشار نباید از جیب مردم جبران شود  (۳۱۱ نظر)
حمله سایبری سنگین به تابناک برای جعل نظر مردم درباره تفاهم ایران و آمریکا!  (۲۵۳ نظر)
دهک‌های بالا به نفع دهک‌های پایین حذف شوند  (۱۸۷ نظر)
ساعت بازی ایران و مصر به وقت تهران  (۱۵۳ نظر)
گزارش‌های مردمی از قطعی و اختلال در شبکه بانکی/ مشکل کجاست؟  (۱۴۹ نظر)
پایان کابوس تخلیه اجباری/ تمدید خودکار اجاره با مهر تأیید سران قوا  (۱۱۵ نظر)
از مداح تا کارگردان؛ چرا هتاکی به رئیس‌جمهور عادی‌سازی شده است؟  (۱۱۴ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۹۶ نظر)
امارات اجازه داد کالاهای متوقف شده وارد کشور شود / کاهش قیمت‌ در راه است  (۸۸ نظر)
پیام پرویز پرستویی به مزدک میرزایی  (۸۶ نظر)
تساوی ایران و مصر در گام آخر؛ صعود به اما و اگر کشید/ پنالتی از دست رفته و گل مردود علیه آرزوهای ایرانی + فیلم  (۸۲ نظر)
توقف مذاکرات به خاطر تهدید ترامپ/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند  (۸۰ نظر)
اختلال بانکی، گرفتاری مردم و یک پرسش جدی/ آیا پای نفوذ در میان است؟  (۷۷ نظر)
لحظات شلیک از پشت صداوسیما به تیم مذاکره کننده ایران را ببینید  (۷۴ نظر)
لحظات تحقیر جی دی ونس توسط قالیباف  (۷۱ نظر)
tabnak.ir/005nNO
tabnak.ir/005nNO