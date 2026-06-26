هلند صدرنشین و ژاپن دوم شد؛ انتظار سوئد برای صعود روی کاغذ/ حریفان برزیل و مراکش مشخص شدند

تیم‌های ملی هلند و ژاپن با پایان رقابت‌های گروه F جام جهانی ۲۰۲۶، به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله حذفی شدند؛ در حالی که سوئد هم صعود می‌کند، اما روی کاغذ همچنان باید منتظر بماند.

با پایان دیدارهای گروه F حریفان تیم‌های اول و دوم این گروه در مرحله یک شانزدهم نهایی مشخص شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دور سوم دیدارهای گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا، از ساعت ۰۲:۳۰ بامداد جمعه به وقت تهران (ساعت ۱۸ به وقت محلی) به طور همزمان برگزار و تکلیف دو تیم صعودکننده این گروه مشخص شد.

در ورزشگاه اروهد کانزاس‌سیتی، تیم ملی هلند با برتری ۳ بر یک مقابل تونس، مرحله گروهی را با اقتدار به پایان رساند. نارنجی‌پوشان خیلی زود و در دقیقه ۳ روی گل به خودی الیاس السخیری از حریف پیش افتادند و تنها چهار دقیقه بعد، برایان بروبی اختلاف را افزایش داد تا شاگردان رونالد کومان نیمه اول را با خیالی آسوده به پایان برسانند.

در نیمه دوم، تونسی‌ها با هدایت هروه رنار برای جبران وارد زمین شدند و در دقیقه ۵۴ حازم المستوری اختلاف را کمتر کرد، اما جان پائول فن هکه در دقیقه ۶۲ گل سوم هلند را به ثمر رساند تا شاگردان رونالد کومان با پیروزی زمین را ترک کنند.

هلند با این برد ۷ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین گروه F راهی مرحله یک‌شانزدهم نهایی شد؛ جایی که باید برابر مراکش قرار بگیرد. همچنین لاله‌های نارنجی‌ها رکورد شکست‌ناپذیری خود در مرحله گروهی ادوار جام جهانی را به ۱۹ مسابقه افزایش دادند.

در دیگر دیدار همزمان این گروه که در ورزشگاه ای‌تی‌اندتی آرلینگتون تگزاس برگزار شد، ژاپن و سوئد به تساوی یک - یک رضایت دادند. دایزن مائدا در دقیقه ۵۶ سامورایی‌ها را پیش انداخت، اما آنتونی الانگا تنها هفت دقیقه بعد در دقیقه ۶۳ گل تساوی سوئد را به ثمر رساند.

با این نتیجه، ژاپن با ۵ امتیاز در جایگاه دوم گروه قرار گرفت و به مرحله حذفی صعود کرد که باید با برزیل تقابل کند. سوئد نیز با ۴ امتیاز سوم شد و اگرچه صعودش به عنوان یکی از تیم‌های سوم قطعی به نظر می‌رسد، اما باید منتظر پایان دیدارهای سایر گروه‌ها بماند تا این صعود روی کاغذ قطعی شود و رسمیت پیدا کند.

تونس نیز با تحمل سومین شکست متوالی، بدون امتیاز و با تنها دو گل زده و ۱۲ گل خورده، یکی از ضعیف‌ترین عملکرد‌های دفاعی این دوره از رقابت‌ها را به ثبت رساند و با تفاضل گل منفی ۱۰ از جام جهانی ۲۰۲۶ کنار رفت.