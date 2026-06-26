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بخشایش در گفت‌و‌گو با تابناک:

دو جریان مخالف حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا هستند / باید مذاکرات را تا توافق نهایی پیش ببریم

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان، تأکید کرد که اجرای کامل بند‌های تفاهم اولیه ممکن است زمان‌بر باشد، اما ایران باید مسیر مذاکرات را ادامه دهد.
کد خبر: ۱۳۸۱۳۹۷
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27192 بازدید
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۵۲

دو جریان مخالف حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا هستند / باید مذاکرات را تا توافق نهایی پیش ببریم

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره اعلام اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان و تأثیر آن بر آینده تفاهم اولیه ایران و آمریکا، اظهار کرد: بند نخست تفاهم اولیه به پایان جنگ و احترام به حاکمیت لبنان مربوط می‌شود و طبیعتاً اجرای کامل آن ممکن است مقداری زمان ببرد.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که روند حرکت به سمت اجرای تعهدات متوقف نشود. موضوع لبنان صرفاً به توقف درگیری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل احترام به حاکمیت ملی این کشور و پایان اشغالگری نیز هست و این مسئله نیازمند پیگیری‌های بیشتر سیاسی و دیپلماتیک است.

نتانیاهو در تلاش برای فاصله گرفتن از ترامپ است

بخشایش با اشاره به مواضع اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو در سخنان اخیر خود تلاش داشت تا حدی میان خود و دونالد ترامپ فاصله ایجاد کند. به نظر می‌رسد او در عین حال که تلاش می‌کند مواضع مورد نظر خود را دنبال کند، نمی‌خواهد مسئولیت کامل تبعات احتمالی شکست تفاهم را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: اگر تفاهم اولیه با مشکل مواجه شود یا روند مذاکرات دچار اخلال شود، فشار آمریکا بر رژیم صهیونیستی نیز افزایش خواهد یافت، زیرا بخشی از مسئولیت اجرای تعهدات بر عهده طرف آمریکایی قرار دارد.

دو جریان مخالف حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا هستند

متأسفانه دو جریان در برابر حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا قرار دارند؛ نخست رژیم صهیونیستی که اساساً علاقه‌ای به نزدیک شدن تهران و واشنگتن ندارد و از هر فرصتی برای ایجاد شکاف و تنش استفاده می‌کند. در داخل کشور نیز گروهی وجود دارند که به دلایل مختلف سیاسی و جناحی، با هرگونه توافق و تفاهم مخالفت می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مخالفان تفاهم صرفاً به خارج از کشور محدود نمی‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه دو جریان در برابر حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا قرار دارند؛ نخست رژیم صهیونیستی که اساساً علاقه‌ای به نزدیک شدن تهران و واشنگتن ندارد و از هر فرصتی برای ایجاد شکاف و تنش استفاده می‌کند.

وی افزود: در داخل کشور نیز گروهی وجود دارند که به دلایل مختلف سیاسی و جناحی، با هرگونه توافق و تفاهم مخالفت می‌کنند. همان‌گونه که در گذشته با برجام مخالفت کردند، امروز نیز به دنبال تخریب تفاهم اولیه هستند و دائماً این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که چرا مذاکره صورت گرفته یا چرا برخی امتیازات رد و بدل شده است.

دو جریان مخالف حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا هستند / باید مذاکرات را تا توافق نهایی پیش ببریم

باید از فرصت ایجادشده برای حل یک اختلاف ۴۷ ساله استفاده کرد

بخشایش اردستانی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر دیپلماسی گفت: اکنون که این مسیر آغاز شده است، باید مذاکرات را تا رسیدن به توافق نهایی ادامه داد. ما با یک اختلاف و چالش چند دهه‌ای مواجه هستیم و طبیعی است که حل چنین مسئله‌ای در مدت کوتاه امکان‌پذیر نباشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر لجبازی‌ها و تنش‌ها کاهش پیدا کند، امکان کاهش تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد. اما اگر دو طرف دوباره وارد چرخه تنش شوند، هرچند شاید جنگی رخ ندهد، اما مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت.

جامعه ایران به آرامش و ثبات اقتصادی نیاز دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: مردم ایران به دنبال آرامش، ثبات و بهبود وضعیت معیشتی هستند. قرار نیست کشور دائماً در شرایط بحران و تنش باقی بماند. هرگونه توافقی که بتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر نشان داد از توان بازدارندگی و قدرت دفاعی بالایی برخوردار است و این مسئله می‌تواند پشتوانه‌ای برای مذاکرات باشد. اکنون باید از این ظرفیت در مسیر حل مسائل و تأمین منافع ملی استفاده کرد.

جذب سرمایه و توسعه روابط منطقه‌ای یک ضرورت است

بخشایش در پایان با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای گفت: باید کشورهای منطقه و به‌ویژه کشورهای عربی را بیش از گذشته وارد همکاری‌های اقتصادی با ایران کرد. جذب سرمایه خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند.

  • وی تصریح کرد: جامعه‌ای که از سرمایه، تولید و گردش مالی برخوردار باشد، جامعه‌ای پویا و امیدوار خواهد بود. اما اگر منابع مالی و سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز تداوم پیدا خواهد کرد. از این رو باید از فرصت ایجادشده برای حل مسائل و حرکت به سمت ثبات و توسعه اقتصادی استفاده کرد.
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مذاکرات ایران و آمریکا خبر فوری تایناک خبر فوری تابناک احمد بخشایش اردستانی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵۳
در انتظار بررسی: ۴۶
انتشار یافته: ۵۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
14
34
پاسخ
وقتی نه چین و نه روسیه به نفع ایران وارد جنگ با آمریکا نشدند، درصورتیکه آمریکا به نفع اسرائیل وارد جنگ با ایران شد،دلیلی ندارد ایران تاوان بیشتر ماندن در اردوگاه شرق را بیشتر از این بدهد.هیچ عقل سلیمی نمی گوید خود را سنگر اول مقابله برای کشوری کن که حتی چند هواپیما هم حاضر نیست در بدترین موقعیت به تو کمک کند.
آمریکا می خواهد چین را مهار کند برود همانجا در تایوان با چین بجنگد، چرا ما باید قربانی منطقه ای اصطکاک منافع آمریکا و چین شویم؟؟؟؟؟
پاسخ ها
سیدمرتضی
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۶
جنگ ما برای استقلال خودمونه چه ربطی به چین یا روسیه داره؟
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
19
32
پاسخ
به عنوان یک ایرانی خسته از تنش و خسته از تندروی های بی سرانجام منتظر هستم تا رهبر معظم انقلاب طومار تندروی ها رو در هم بپیچه و خواست اکثریت مردم رو در تمام شئون حکومت در اولویت مطلق قرار بدن
اصغر خان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۱ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
36
27
پاسخ
خانواده شهدا طبق فرمایش صریح وبدون ابهام رهبر شهید وجانشین امام عصر عمل خواهد کرد که فرمودند،بااین دولت مذاکره نمیکنیم،ماخانواده شهدا تاجان دربدن داریم نه صحنه راترک میکنیم ونه میزاریم توافق کنید،
محمدرضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
34
23
پاسخ
برای مجلسم متاسفم که چنین رجل سیاسی بی بصیرت و البته ساده اندیشی داره، مشکل با امریکا ریشه ای و حاصل تضاد در آرمان ها است. با مذاکره چیزی در ما و شیطان بزرگ درست نمیشه، مگر اینکه به قول قرآن شریف: ما به دین و آیین(اصول و آرمان های آنها) در بیاییم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
19
25
پاسخ
افرین اقا با امریکا همراهی کنید امریکا دست و دلباز است و مشکلات اقتصادی ایران را برطرف می‌کند و با توجه به ظرفیت اقتصادی ایران امریکا نیز مشتاق ایران است پس فرصت را از دست ندهید و ایران را نجات دهید
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
20
22
پاسخ
عاشقان مذاکره هنوز نفهمیده اند که امریکا با همکاری اروپا یعنی فرانسه آلمان و انگلیس در تدارک باز کردن تنگه هرمزند و لذا پس از باز کردن تنگه تحریم‌ها برگشته و بمباران هم شروع خواهد شد!!!!
آنوقت از طولانی شدن بند ۱ تفاهم‌نامه می گویند!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
28
16
پاسخ
راه حل و تفاهم نهایی یعنی تسلیم شدن،
حمید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
18
26
پاسخ
هیچ راهی جز همکاری با امریکا وجود نداره نیم قرن تجربه کافیه دیگه دیدیم که محو کردن امریکا غیر ممکن هست و روز به روز هم ا‌ونا قوی تر شدن. کی فکر می‌کرد امریکا روزی سی میلیون بشکه نفت بتونه تولید کنه
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
17
19
پاسخ
از.گندم.واشنگتن.نخواهید.خورد
سعید
|
Germany
|
۱۳:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
12
27
پاسخ
کسی داره این حرفا رو میزنه که سالهای گذشته داخل مجلس مشغول آتش زدن پرچم آمریکا و سر دادن شعار مرگ بر آمریکا بوده ، همین شخص باید جوابگوی سالها فرصت سوزی ایران و پیر شدن جمعیت ایران و مشکلات امروز ایران باشه
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