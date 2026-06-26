عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اعلام رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان، تأکید کرد که اجرای کامل بند‌های تفاهم اولیه ممکن است زمان‌بر باشد، اما ایران باید مسیر مذاکرات را ادامه دهد.

احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره اعلام اخیر رژیم صهیونیستی مبنی بر عدم عقب‌نشینی از جنوب لبنان و تأثیر آن بر آینده تفاهم اولیه ایران و آمریکا، اظهار کرد: بند نخست تفاهم اولیه به پایان جنگ و احترام به حاکمیت لبنان مربوط می‌شود و طبیعتاً اجرای کامل آن ممکن است مقداری زمان ببرد.

وی افزود: آنچه اهمیت دارد این است که روند حرکت به سمت اجرای تعهدات متوقف نشود. موضوع لبنان صرفاً به توقف درگیری‌ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل احترام به حاکمیت ملی این کشور و پایان اشغالگری نیز هست و این مسئله نیازمند پیگیری‌های بیشتر سیاسی و دیپلماتیک است.

نتانیاهو در تلاش برای فاصله گرفتن از ترامپ است

بخشایش با اشاره به مواضع اخیر نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت: نتانیاهو در سخنان اخیر خود تلاش داشت تا حدی میان خود و دونالد ترامپ فاصله ایجاد کند. به نظر می‌رسد او در عین حال که تلاش می‌کند مواضع مورد نظر خود را دنبال کند، نمی‌خواهد مسئولیت کامل تبعات احتمالی شکست تفاهم را برعهده بگیرد.

وی ادامه داد: اگر تفاهم اولیه با مشکل مواجه شود یا روند مذاکرات دچار اخلال شود، فشار آمریکا بر رژیم صهیونیستی نیز افزایش خواهد یافت، زیرا بخشی از مسئولیت اجرای تعهدات بر عهده طرف آمریکایی قرار دارد.

دو جریان مخالف حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا هستند

متأسفانه دو جریان در برابر حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا قرار دارند؛ نخست رژیم صهیونیستی که اساساً علاقه‌ای به نزدیک شدن تهران و واشنگتن ندارد و از هر فرصتی برای ایجاد شکاف و تنش استفاده می‌کند. در داخل کشور نیز گروهی وجود دارند که به دلایل مختلف سیاسی و جناحی، با هرگونه توافق و تفاهم مخالفت می‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه مخالفان تفاهم صرفاً به خارج از کشور محدود نمی‌شوند، تصریح کرد: متأسفانه دو جریان در برابر حل‌وفصل اختلافات ایران و آمریکا قرار دارند؛ نخست رژیم صهیونیستی که اساساً علاقه‌ای به نزدیک شدن تهران و واشنگتن ندارد و از هر فرصتی برای ایجاد شکاف و تنش استفاده می‌کند.

وی افزود: در داخل کشور نیز گروهی وجود دارند که به دلایل مختلف سیاسی و جناحی، با هرگونه توافق و تفاهم مخالفت می‌کنند. همان‌گونه که در گذشته با برجام مخالفت کردند، امروز نیز به دنبال تخریب تفاهم اولیه هستند و دائماً این پرسش‌ها را مطرح می‌کنند که چرا مذاکره صورت گرفته یا چرا برخی امتیازات رد و بدل شده است.

باید از فرصت ایجادشده برای حل یک اختلاف ۴۷ ساله استفاده کرد

بخشایش اردستانی با تأکید بر ضرورت ادامه مسیر دیپلماسی گفت: اکنون که این مسیر آغاز شده است، باید مذاکرات را تا رسیدن به توافق نهایی ادامه داد. ما با یک اختلاف و چالش چند دهه‌ای مواجه هستیم و طبیعی است که حل چنین مسئله‌ای در مدت کوتاه امکان‌پذیر نباشد.

وی خاطرنشان کرد: اگر لجبازی‌ها و تنش‌ها کاهش پیدا کند، امکان کاهش تحریم‌ها، آزادسازی منابع مالی و بهبود شرایط اقتصادی کشور نیز فراهم خواهد شد. اما اگر دو طرف دوباره وارد چرخه تنش شوند، هرچند شاید جنگی رخ ندهد، اما مشکلات اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت.

جامعه ایران به آرامش و ثبات اقتصادی نیاز دارد

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار داشت: مردم ایران به دنبال آرامش، ثبات و بهبود وضعیت معیشتی هستند. قرار نیست کشور دائماً در شرایط بحران و تنش باقی بماند. هرگونه توافقی که بتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ اخیر نشان داد از توان بازدارندگی و قدرت دفاعی بالایی برخوردار است و این مسئله می‌تواند پشتوانه‌ای برای مذاکرات باشد. اکنون باید از این ظرفیت در مسیر حل مسائل و تأمین منافع ملی استفاده کرد.

جذب سرمایه و توسعه روابط منطقه‌ای یک ضرورت است

بخشایش در پایان با تأکید بر لزوم گسترش همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای گفت: باید کشورهای منطقه و به‌ویژه کشورهای عربی را بیش از گذشته وارد همکاری‌های اقتصادی با ایران کرد. جذب سرمایه خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری می‌تواند به رونق اقتصادی کشور کمک کند.