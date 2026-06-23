به گزارش تابناک، روابط عمومی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در توضیح اظهارات محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ضرورت اصلاح قیمت‌های اخیر ایران‌خودرو اعلام کرد: منظور قائم‌مقام وزیر صمت از این اظهارات، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو بوده و این سخنان به معنای اصلاح قیمت‌های اخیر ایران‌خودرو نیست.

در ادامه این توضیحات آمده است: موضوع اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو در کمیته خودرو که سازمان حمایت نیز یکی از ارکان اصلی آن است، مطرح شده و جلسات بررسی این موضوع آغاز شده است.

روابط عمومی سازمان حمایت اعلام کرد: تاکنون چند جلسه در این زمینه برگزار شده و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. در این جلسات قرار است مدل جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو طراحی شود.

طبق اعلام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه به شورای رقابت ارائه خواهد شد تا این شورا آن را بررسی کرده و در صورت تأیید، برای اجرا ابلاغ کند.