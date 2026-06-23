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سقوط یکدست صندوق‌های طلا

پایان معاملات امروز با غلبه کامل فضای نزولی در بازار صندوق‌های مبتنی بر فلزات گرانبها همراه شد. با افت قیمت اونس جهانی طلا، صندوق‌های طلا وارد مسیر نزولی شدند و ۱۰۰ درصد صندوق‌های طلا و نقره در محدوده منفی بسته شدند؛ همزمان، جریان نقدینگی با شدت بیشتری به سمت صندوق‌های درآمد ثابت حرکت کرد.
کد خبر: ۱۳۸۱۰۵۹
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سقوط یکدست صندوق‌های طلا

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، صندوق‌های طلا امروز فشار فروش سنگینی را تجربه کردند و تمامی نماد‌های این گروه در محدوده منفی قرار گرفتند. حجم معاملات به حدود ۹۹۲ میلیون واحد رسید و ارزش معاملات نیز در سطح پنج هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان ایستاد.

سرانه خرید تنها ۳۸ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۱۷۲ میلیون تومان ثبت شد و قدرت خرید به منفی ۴.۴۳ سقوط کرد؛ عددی که از برتری قاطع فروشندگان حکایت دارد.

در بخش جریان نقدینگی، ورود ۱۴۲ میلیارد تومان پول حقیقی ثبت شد که نشان می‌دهد بخشی از بازار در حال جمع‌آوری در قیمت‌های پایین‌تر است، هرچند این ورود پول نتوانست مانع افت قیمت‌ها شود.

ادامه فشار فروش در صندوق‌های نقره

صندوق‌های نقره نیز همسو با طلا، روزی کاملا منفی را پشت سر گذاشتند و تمامی نماد‌های این گروه در محدوده قرمز بسته شدند. حجم معاملات به ۵۴۰ میلیون واحد و ارزش معاملات به ۵۶۴ میلیارد تومان رسید.

سرانه خرید ۳۵ میلیون تومان و سرانه فروش ۸۶ میلیون تومان ثبت شد و قدرت خرید در سطح منفی ۲.۴ قرار گرفت که نشان‌دهنده ادامه برتری فروشندگان است. در عین حال، ورود ۷۰ میلیارد تومان پول حقیقی به این گروه ثبت شد که می‌تواند نشانه‌ای از ورود محتاطانه برخی سرمایه‌گذاران باشد.

درآمد ثابت‌ها پناهگاه اصلی سرمایه‌ها شدند

در سمت مقابل، صندوق‌های درآمد ثابت بار دیگر به مقصد اصلی نقدینگی بازار تبدیل شدند. ارزش معاملات این گروه به ۴۷ هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز ۱۷ میلیارد واحد ثبت شد.

سرانه خرید ۲۳۵ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۱۹۸ میلیون تومان قرار گرفت و قدرت خرید ۱.۱۹ را نشان داد. مهم‌ترین نکته، ورود سنگین هشت هزار و ۲۷۴ میلیارد تومان پول حقیقی به این صندوق‌ها بود که نشان‌دهنده افزایش ریسک‌گریزی در بازار است.

چرخش نقدینگی به سمت کم‌ریسک‌ها

افت اونس جهانی طلا، سیگنال نزولی روشنی به بازار داد و باعث شد صندوق‌های طلا و نقره به طور کامل در محدوده منفی قرار بگیرند. همزمان، قدرت بالای فروشندگان نشان می‌دهد بازار هنوز به تعادل نرسیده است.

در چنین شرایطی، رفتار نقدینگی کاملا معنادار است؛ ورود سنگین پول به صندوق‌های درآمد ثابت در کنار ضعف تقاضا در صندوق‌های مبتنی بر فلزات گرانبها، نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران فعلا ترجیح می‌دهند در موقعیت‌های کم‌ریسک‌تر قرار بگیرند. اگر فشار بر اونس جهانی ادامه پیدا کند، احتمال تداوم این وضعیت و برتری درآمد ثابت‌ها در کوتاه‌مدت بالا خواهد بود.

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