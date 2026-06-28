ساس‌بند یا بندشلوار برای بیش از یک قرن، اصلی‌ترین ابزار نگه داشتن شلوار در جای مناسب بودند و از دهه ۱۸۲۰ تا دهه ۱۹۴۰ تقریباً استاندارد پوشش مردان به شمار می‌رفت. اما تغییر فرم شلوارها، رواج کمربند، گسترش پوشش‌های غیررسمی و شکل‌گیری کلیشه‌های فرهنگی باعث شد این اکسسوری کلاسیک به تدریج جایگاه خود را از دست بدهد. این ویدیو به تاریخچه ساس‌بند‌، رقابت آن‌ها با کمربند، تأثیر جنگ‌های جهانی بر مد مردانه و تصویری که سینما و فرهنگ عامه از این اکسسوری ساخته‌اند می‌پردازد. همچنین توضیح می‌دهد چرا با وجود افول محبوبیت عمومی، ساس‌بندها همچنان یکی از نمادهای پوشش کلاسیک مردانه محسوب می‌شوند. این ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک می‌بینید و می‌شنوید.