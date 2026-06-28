خانمها و آقایان؛
چرا ساسبند از دنیای مد مردانه کنار رفت؟
ساسبند یا بندشلوار برای بیش از یک قرن، اصلیترین ابزار نگه داشتن شلوار در جای مناسب بودند و از دهه ۱۸۲۰ تا دهه ۱۹۴۰ تقریباً استاندارد پوشش مردان به شمار میرفت. اما تغییر فرم شلوارها، رواج کمربند، گسترش پوششهای غیررسمی و شکلگیری کلیشههای فرهنگی باعث شد این اکسسوری کلاسیک به تدریج جایگاه خود را از دست بدهد. این ویدیو به تاریخچه ساسبند، رقابت آنها با کمربند، تأثیر جنگهای جهانی بر مد مردانه و تصویری که سینما و فرهنگ عامه از این اکسسوری ساختهاند میپردازد. همچنین توضیح میدهد چرا با وجود افول محبوبیت عمومی، ساسبندها همچنان یکی از نمادهای پوشش کلاسیک مردانه محسوب میشوند. این ویدیو را با زیرنویس اختصاصی تابناک میبینید و میشنوید.
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برچسبها:ویدیو فیلم خانم ها و آقایان سبک زندگی پوشش و آداب
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من از ساسبند استفاده میکنم چون اجازه نمیده مدام شلوارم بیاد پایین و بکشمش بالا . ساسبند شلوار رو در ارتفاعی که خودتون تنظیم میکنید نگه میداره و به شکم و کمر فشار نمیاره . اگه ساعتها هم راه برم شلوارم از کمر پایین نمیاد ولی با کمر بند مدام باید شلوارم رو بکشم بالا . ساسبند خیلی خوبه مخصوصا برای افراد چاق ...