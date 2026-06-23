جزییات تشییع رهبر شهید در قم
به گزارش تابناک؛ مرتضی حیدری، معاون استاندار قم اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، مجموعهای متشکل از ۵ کارگروه و ۲۴ کمیته تخصصی، مسئولیت ساماندهی بخشهای مختلف این رویداد را بر عهده دارند تا تمامی امور مرتبط با حضور زائران و مهمانان بهصورت منظم و هماهنگ دنبال شود.
یکی از مهمترین بخشهای این ساختار، کارگروه اسکان و خدمات شهری است که در قالب سه کمیته تخصصی خدمات شهری، اسکان و گمشدگان فعالیت میکند و وظیفه تأمین نیازهای رفاهی و خدماتی زائران را بر عهده دارد.
با توجه به پیشبینی حضور گسترده مردم از سراسر کشور، برنامهریزیهای لازم برای اسکان حداقل یک میلیون نفر در قم انجام شده و ظرفیتهای متنوعی برای این منظور در نظر گرفته شده است.
مدارس، دانشگاهها، مساجد، حسینیهها، حوزههای علمیه، مراکز ورزشی، اماکن متبرکه و موقوفات از جمله فضاهایی هستند که برای اسکان زائران آمادهسازی خواهند شد.
در کنار ظرفیتهای رسمی، مردم مؤمن و مهماننواز قم نیز در قالب طرح «هر خانه یک موکب» آمادگی خود را برای میزبانی از زائران اعلام کردهاند که این موضوع نقش مهمی در افزایش ظرفیت اسکان و رفاه مهمانان خواهد داشت.