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فیلم اصلی کیفیت 480
کد خبر:۱۳۸۱۰۲۴
کد خبر:۱۳۸۱۰۲۴
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خانم ها و آقایان؛

پنج سبک طراحی داخلی مردانه؛ از آرت دکو تا کلاسیک سنتی

طراحی داخلی برای بسیاری از افراد تنها به چیدمان وسایل محدود نمی‌شود، بلکه بازتابی از شخصیت، سلیقه و سبک زندگی آن‌هاست. در میان سبک‌های مختلف، برخی رویکردها بیش از دیگران با مفاهیمی مانند قدرت، وقار، نظم و کارکردگرایی پیوند خورده‌اند و به همین دلیل معمولاً به‌عنوان سبک‌های «مردانه» شناخته می‌شوند. سبک‌هایی مانند آرت دکو، صنعتی، روستیک، مدرن میانه قرن و سنتی، هر یک با بهره‌گیری از مصالح خاص، رنگ‌بندی‌های متفاوت و فلسفه طراحی ویژه خود، تصویری متمایز از مردانگی را ارائه می‌کنند. از هندسه جسورانه و لوکس آرت دکو گرفته تا سادگی کاربردی مدرن میانه قرن یا اصالت طبیعی سبک روستیک، این رویکردها نشان می‌دهند که فضای زندگی می‌تواند به اندازه پوشش و ظاهر افراد، بیانگر هویت و نگرش آن‌ها باشد. در این ویدیو با ترجمه اختصاصی تابناک ویژگی‌ها و عناصر شاخص این سبک‌های محبوب طراحی داخلی را بهتر بشناسید.
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برچسب‌ها:
ویدیو فیلم سبک زندگی
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تابناک ورزشی نسخه موبایل
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