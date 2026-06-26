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حقوق خرداد آمد، اما مابه التفاوت دو ماه پیش کجا رفت؟ / بازنشستگان خواستار پاسخ هستند

«امروز بسیاری از بازنشستگان با یک شوک تلخ بیدار شدند؛ حسابی که قرار بود با مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پر شود، تنها شاهد واریز حقوق خرداد بود و سازمان تأمین اجتماعی با وعده‌های رنگین، امیدوارشان کرد که مابه‌التفاوت‌ها همزمان پرداخت می‌شود، اما در لحظه حقیقت، دوباره با سکوت و واریزی ناقص پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۷۲
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18655 بازدید
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۲۹

حقوق خرداد آمد، اما مابه التفاوت دو ماه پیش کجا رفت؟ / بازنشستگان خواستار پاسخ هستند

اجرای طرح هم‌سانی حقوق بازنشستگان، در حالی که به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار معرفی شد، اکنون به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت، با بحران بی‌اعتمادی روبه‌رو شده است.
 
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس تعهدات رسمی دولت، مابه‌التفاوت‌های ابتدای سال باید همراه با حقوق خرداد واریز می‌شد، اما گزارش‌های دریافتی مخاطبان تابناک نشان می‌دهد که تنها حقوق ماه جاری واریز شده است. این وضعیت، پرسشی اساسی را ایجاد کرده است که آیا در محاسبات تغییراتی صورت گرفته یا پرداخت‌ها با تأخیر مواجه شده است؟
 
به نظر می رسد همان الگوی همیشگی «وعده دادن در زمان انتخابات یا فشارها و سکوت در زمان پرداخت». بازنشستگان کشور که با حقوق‌های ناچیز در برابر تورم می‌جنگند، حالا باید شاهد باشند که حتی مابه‌التفاوت حقوق‌هایشان که حق قانونی آن‌هاست، به جای واریز، در پیچ و خم‌های اداری وزارت کار گم شده است.
 
در شرایطی که قدرت خرید بازنشستگان در برابر موج تورمی به شدت سقوط کرده و هزینه‌های بهداشتی و معیشتی به شدت افزایش یافته است، هرگونه تأخیر یا ابهام در پرداخت مبالغ قانونی، فشار مضاعفی بر دوش این اقشار وارد می‌کند؛ بنابراین همسان سازی حقوق بازنشستگان که یک تکلیف قانونی برای حفظ کرامت انسانی بازنشستگان است  نباید تحت هیچ شرایطی با عدم شفافیت یا پرداخت‌های ناقص همراه شود.
 
اینکه حقوق خرداد واریز شود اما مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت فراموش شود، یک «اشتباه اداری» نیست، بلکه یک «بی‌توجهی سیستماتیک» به حقوق انسان‌های پیر است. وزارت کار باید پاسخ دهد که چرا مال مردم را نزد خود نگه داشته است؟ آیا اخلاقی است که در حالی که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود، پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان را به تعویق بیندازند؟ این مبالغ، برای دولت شاید ارقام کوچکی باشد، اما برای بازنشسته‌ای که با همین حقوق روزگار می‌گذراند، نان و دارو و زندگی است.
 
به گزارش تابناک ، از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار انتظار می‌رود به جای سکوت، با انتشار جزئیات دقیق محاسباتی و تفکیک مبالغ، تکلیف مابه‌التفاوت‌های سال جاری را روشن کرده و با واریز سریع این مبالغ، اعتماد جامعه بازنشستگان را بازگردانند.
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برچسب ها
حقوق بازنشستگان حقوق خرداد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی وزارت کار مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگان همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۴۵
انتشار یافته: ۲۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
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۰۸:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
41
پاسخ
خدا پدرتو بیامرزه.... هر سال این کار تکرار میشه ولی اوایل ماهی یک ماه عقب میافتاد بعد سال قبل به بهانه جنگ شش ماه بعد مابه التفاوت فروردین رو دادن امسال دو ماه اول سال مثل سال قبل حقوق دادن و مابه التفاوت رو خدا میدونه کی پرداخت کنن
پاسخ ها
ناشناس
| United States of America |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
امسال با بقیه سالها فرق داره ،حقوق به یک هفته هم نمیرسه ،۳ میلیون از حقوق زنان کم کردن خدا ازتون نگذره که به همین ۱۸ میلیون هم رحم نمی کنید
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
3
44
پاسخ
درود به غیرت و شرف تابناک عزیز که هرازگاهی از بازنشستگان یادی میکنی
شمس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
31
پاسخ
همیشه تاریخ به قشر مستضعف ظلم شده، شما بفرمایید کی مسوولین به فکر مردم بوده اند؟! فقط شعار میدهند و در روزهای سخت و جنگ، وقتی به مردم نیاز دارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
29
پاسخ
احسنت ممنون از توجهتان
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
3
22
پاسخ
حقوق خرداد کارکنان وزارت علوم نیز هنوز پرداخت نشده است!!!
کلا دولت هر طور که می تونه، از جیب ملت می زنه.
بازنشسته تامین اجتماعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
21
پاسخ
ما سود دیر کرد اقساط این ۳ماه بانک رفاه که از حقوق برداشت شد، آقایان مسعول بانک رفاه،برنامه و بودجه،تامین اجتماعی،وزیر رفاه . شما هم با اون حقوقهای نجومی پرداخت کردین؟؟؟؟
منوچهر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
43
پاسخ
اگر با حقوق تیر ماه پرداخت نشود ما بازنشستگان تحصن کرده و آلان می گویم هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بگوید شما تحصن کردید رسانه های بیگانه از حرکت شما سواستفاده کرده اند ، اگر راست می گویید از آلان بروید مشکل را حل کنید
مهناز
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
1
32
پاسخ
چرا آنقدر بزرگ مردم دروغ میگوید چرا حق مارا نمی دهید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
22
پاسخ
مبلغ متناسب اسزی را با فرمول جدید بشدت کاهش دادند!
مبلغ متناسب سازی من حدود 7 میلیون تومان کاهش یافته
بازنشسته تامین اجتماعی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
0
44
پاسخ
واقعا خجالت داره اینهمه تو بوق و کرنا کردین ۶۰ درصد افزایش حقوق و طبق سابقه از وعده های تو خالی همیشگی ، خجالت داره که حقوق ما ریالی هزینه ها دلاری حساب میشه ، با ۳۱ سال سابقه ۶۵۰۰ اضافه شده ، آیا هزینه هایی که به ما تحمیل کردین همین ۶۵۰۰ بوده ؟؟؟ ما چقدر از هزینه ها بزنیم ؟؟ ناچارا دندون درد داریم میکشیم قادر به عصب کشی نیستیم از درد بی پولی که شما به ما تحمیل کردین ، نه ما می‌بخشیم نه خدای ما
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