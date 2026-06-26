تابناک گزارش می دهد؛
حقوق خرداد آمد، اما مابه التفاوت دو ماه پیش کجا رفت؟ / بازنشستگان خواستار پاسخ هستند
«امروز بسیاری از بازنشستگان با یک شوک تلخ بیدار شدند؛ حسابی که قرار بود با مابهالتفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پر شود، تنها شاهد واریز حقوق خرداد بود و سازمان تأمین اجتماعی با وعدههای رنگین، امیدوارشان کرد که مابهالتفاوتها همزمان پرداخت میشود، اما در لحظه حقیقت، دوباره با سکوت و واریزی ناقص پاسخ داد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۷۲| |
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اجرای طرح همسانی حقوق بازنشستگان، در حالی که به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار معرفی شد، اکنون به دلیل عدم پرداخت مابهالتفاوت ماههای فروردین و اردیبهشت، با بحران بیاعتمادی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس تعهدات رسمی دولت، مابهالتفاوتهای ابتدای سال باید همراه با حقوق خرداد واریز میشد، اما گزارشهای دریافتی مخاطبان تابناک نشان میدهد که تنها حقوق ماه جاری واریز شده است. این وضعیت، پرسشی اساسی را ایجاد کرده است که آیا در محاسبات تغییراتی صورت گرفته یا پرداختها با تأخیر مواجه شده است؟
به نظر می رسد همان الگوی همیشگی «وعده دادن در زمان انتخابات یا فشارها و سکوت در زمان پرداخت». بازنشستگان کشور که با حقوقهای ناچیز در برابر تورم میجنگند، حالا باید شاهد باشند که حتی مابهالتفاوت حقوقهایشان که حق قانونی آنهاست، به جای واریز، در پیچ و خمهای اداری وزارت کار گم شده است.
در شرایطی که قدرت خرید بازنشستگان در برابر موج تورمی به شدت سقوط کرده و هزینههای بهداشتی و معیشتی به شدت افزایش یافته است، هرگونه تأخیر یا ابهام در پرداخت مبالغ قانونی، فشار مضاعفی بر دوش این اقشار وارد میکند؛ بنابراین همسان سازی حقوق بازنشستگان که یک تکلیف قانونی برای حفظ کرامت انسانی بازنشستگان است نباید تحت هیچ شرایطی با عدم شفافیت یا پرداختهای ناقص همراه شود.
اینکه حقوق خرداد واریز شود اما مابهالتفاوت فروردین و اردیبهشت فراموش شود، یک «اشتباه اداری» نیست، بلکه یک «بیتوجهی سیستماتیک» به حقوق انسانهای پیر است. وزارت کار باید پاسخ دهد که چرا مال مردم را نزد خود نگه داشته است؟ آیا اخلاقی است که در حالی که قیمتها هر روز بالا میرود، پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان را به تعویق بیندازند؟ این مبالغ، برای دولت شاید ارقام کوچکی باشد، اما برای بازنشستهای که با همین حقوق روزگار میگذراند، نان و دارو و زندگی است.
به گزارش تابناک ، از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار انتظار میرود به جای سکوت، با انتشار جزئیات دقیق محاسباتی و تفکیک مبالغ، تکلیف مابهالتفاوتهای سال جاری را روشن کرده و با واریز سریع این مبالغ، اعتماد جامعه بازنشستگان را بازگردانند.
گزارش خطا
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خدا پدرتو بیامرزه.... هر سال این کار تکرار میشه ولی اوایل ماهی یک ماه عقب میافتاد بعد سال قبل به بهانه جنگ شش ماه بعد مابه التفاوت فروردین رو دادن امسال دو ماه اول سال مثل سال قبل حقوق دادن و مابه التفاوت رو خدا میدونه کی پرداخت کنن
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۱:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۵
همیشه تاریخ به قشر مستضعف ظلم شده، شما بفرمایید کی مسوولین به فکر مردم بوده اند؟! فقط شعار میدهند و در روزهای سخت و جنگ، وقتی به مردم نیاز دارند
حقوق خرداد کارکنان وزارت علوم نیز هنوز پرداخت نشده است!!!
کلا دولت هر طور که می تونه، از جیب ملت می زنه.
کلا دولت هر طور که می تونه، از جیب ملت می زنه.
ما سود دیر کرد اقساط این ۳ماه بانک رفاه که از حقوق برداشت شد، آقایان مسعول بانک رفاه،برنامه و بودجه،تامین اجتماعی،وزیر رفاه . شما هم با اون حقوقهای نجومی پرداخت کردین؟؟؟؟
اگر با حقوق تیر ماه پرداخت نشود ما بازنشستگان تحصن کرده و آلان می گویم هیچ نهاد امنیتی حق ندارد بگوید شما تحصن کردید رسانه های بیگانه از حرکت شما سواستفاده کرده اند ، اگر راست می گویید از آلان بروید مشکل را حل کنید
مبلغ متناسب اسزی را با فرمول جدید بشدت کاهش دادند!
مبلغ متناسب سازی من حدود 7 میلیون تومان کاهش یافته
مبلغ متناسب سازی من حدود 7 میلیون تومان کاهش یافته
واقعا خجالت داره اینهمه تو بوق و کرنا کردین ۶۰ درصد افزایش حقوق و طبق سابقه از وعده های تو خالی همیشگی ، خجالت داره که حقوق ما ریالی هزینه ها دلاری حساب میشه ، با ۳۱ سال سابقه ۶۵۰۰ اضافه شده ، آیا هزینه هایی که به ما تحمیل کردین همین ۶۵۰۰ بوده ؟؟؟ ما چقدر از هزینه ها بزنیم ؟؟ ناچارا دندون درد داریم میکشیم قادر به عصب کشی نیستیم از درد بی پولی که شما به ما تحمیل کردین ، نه ما میبخشیم نه خدای ما