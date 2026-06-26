حقوق خرداد آمد، اما مابه التفاوت دو ماه پیش کجا رفت؟ / بازنشستگان خواستار پاسخ هستند

«امروز بسیاری از بازنشستگان با یک شوک تلخ بیدار شدند؛ حسابی که قرار بود با مابه‌التفاوت حقوق فروردین و اردیبهشت پر شود، تنها شاهد واریز حقوق خرداد بود و سازمان تأمین اجتماعی با وعده‌های رنگین، امیدوارشان کرد که مابه‌التفاوت‌ها همزمان پرداخت می‌شود، اما در لحظه حقیقت، دوباره با سکوت و واریزی ناقص پاسخ داد.

اجرای طرح هم‌سانی حقوق بازنشستگان، در حالی که به عنوان راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی این اقشار معرفی شد، اکنون به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت ماه‌های فروردین و اردیبهشت، با بحران بی‌اعتمادی روبه‌رو شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، بر اساس تعهدات رسمی دولت، مابه‌التفاوت‌های ابتدای سال باید همراه با حقوق خرداد واریز می‌شد، اما گزارش‌های دریافتی مخاطبان تابناک نشان می‌دهد که تنها حقوق ماه جاری واریز شده است. این وضعیت، پرسشی اساسی را ایجاد کرده است که آیا در محاسبات تغییراتی صورت گرفته یا پرداخت‌ها با تأخیر مواجه شده است؟

به نظر می رسد همان الگوی همیشگی «وعده دادن در زمان انتخابات یا فشارها و سکوت در زمان پرداخت». بازنشستگان کشور که با حقوق‌های ناچیز در برابر تورم می‌جنگند، حالا باید شاهد باشند که حتی مابه‌التفاوت حقوق‌هایشان که حق قانونی آن‌هاست، به جای واریز، در پیچ و خم‌های اداری وزارت کار گم شده است.

در شرایطی که قدرت خرید بازنشستگان در برابر موج تورمی به شدت سقوط کرده و هزینه‌های بهداشتی و معیشتی به شدت افزایش یافته است، هرگونه تأخیر یا ابهام در پرداخت مبالغ قانونی، فشار مضاعفی بر دوش این اقشار وارد می‌کند؛ بنابراین همسان سازی حقوق بازنشستگان که یک تکلیف قانونی برای حفظ کرامت انسانی بازنشستگان است نباید تحت هیچ شرایطی با عدم شفافیت یا پرداخت‌های ناقص همراه شود.

اینکه حقوق خرداد واریز شود اما مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت فراموش شود، یک «اشتباه اداری» نیست، بلکه یک «بی‌توجهی سیستماتیک» به حقوق انسان‌های پیر است. وزارت کار باید پاسخ دهد که چرا مال مردم را نزد خود نگه داشته است؟ آیا اخلاقی است که در حالی که قیمت‌ها هر روز بالا می‌رود، پرداخت حقوق قانونی بازنشستگان را به تعویق بیندازند؟ این مبالغ، برای دولت شاید ارقام کوچکی باشد، اما برای بازنشسته‌ای که با همین حقوق روزگار می‌گذراند، نان و دارو و زندگی است.

به گزارش تابناک ، از سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار انتظار می‌رود به جای سکوت، با انتشار جزئیات دقیق محاسباتی و تفکیک مبالغ، تکلیف مابه‌التفاوت‌های سال جاری را روشن کرده و با واریز سریع این مبالغ، اعتماد جامعه بازنشستگان را بازگردانند.