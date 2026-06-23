قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲ تیر
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۵۹۶۱ (یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) به ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۶۸| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) به ۱۴۶۱۳۸(یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته از ۱۶۷۴۳۱(یکصد و شصت و هفت هزارو چهارصد و سی و یک) به ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش از ۳۹۷۴۴ ( سی و نه هزارو هفتصد و چهل وچهار) به ۳۹۷۹۲( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان رسید.
گزارش خطا