قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۲ تیر

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۵۹۶۱ (یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) به ۱۴۶۱۳۸ (یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۵۹۶۱(یکصد و چهل و پنج هزارو نهصد و شصت و یک) به ۱۴۶۱۳۸(یکصد و چهل و شش هزار و یکصد و سی و هشت) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با کاهش نسبت به روز گذشته از ۱۶۷۴۳۱(یکصد و شصت و هفت هزارو چهارصد و سی و یک) به ۱۶۷۰۶۴ (یکصد و شصت و هفت هزار و شصت و چهار) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش از ۳۹۷۴۴ ( سی و نه هزارو هفتصد و چهل و‌چهار) به ۳۹۷۹۲( سی و نه هزار و هفتصد و نود و دو) تومان رسید.