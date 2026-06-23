شهادت یک مرزبان در مریوان

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ دانیال نوریان اهل ایلام از پرسنل مرزبانی شهرستان مریوان در راه دفاع از امنیت و آرامش کشور به درجه رفیع شهادت نائل آمد. این سرباز وطن شب گذشته در حین انجام مأموریت و پاسداری از مرزهای کشور در پاسگاه انجیران جان خود را فدای امنیت مردم کرد و به جمع شهدای والامقام پیوست.