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پ
قیمت نفت برنت کاهش یافت
قیمت نفت برنت کاهشی شد.
کد خبر:
۱۳۸۰۹۳۱
تاریخ انتشار:
۰۲ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
23 June 2026
کد خبر:
۱۳۸۰۹۳۱
|
۰۲ تير ۱۴۰۵ - ۰۹:۵۰
23 June 2026
|
593
بازدید
593
بازدید
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