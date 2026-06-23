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قتل رفیق صمیمی با شلیک گلوله کرگدن

مردی که پس از قتل دوستش با شلیک گلوله به خارج از کشور گریخته بود، به کشور برگشت و در حالی که زندگی مخفیانه داشت، دستگیر شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۹۳۰
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قتل رفیق صمیمی با شلیک گلوله کرگدن

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین؛ این جنایت بهمن سال ۱۴۰۲ در سفره‌خانه‌ای در شرق تهران رخ داد.

صاحب سفره‌خانه در جریان تحقیقات گفت: ضارب با دو دوستش از خودروشان پیاده شدند و به داخل سفره‌خانه آمدند و بعد از فحاشی و تهدید بلافاصله با اسلحه سیروس را که با دوستانش پشت میز نشسته بودند، هدف قرار داد.

فرار کرگدن به ترکیه

در ادامه ۶ نفر از طرفین درگیری شناسایی و بازداشت شدند که همه این افراد در بازجویی‌های اولیه ادعا کردند عامل اصلی قتل فردی به نام شایان ملقب به «کرگدن» است که به خاطر کری‌خوانی با مقتول مرتکب قتل شده است.

پیگیری‌ها حکایت از آن داشت که متهم راهی مرزهای غربی ایران شده و مخفیانه به ترکیه فرار کرده است. در ادامه خانواده متهم با تلاش فراوان موفق شدند رضایت اولیای دم را جلب کرده و با پرداخت دیه آنها را از مجازات قصاص منصرف کنند.

شایان که در ترکیه مخفی شده بود، وقتی فهمید اولیای دم رضایت داده‌اند، مخفیانه به کشور برگشت و با هویت جعلی خانه‌ای در شرق تهران اجاره کرد، اما مدتی بعد شناسایی و دستگیر شد و پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.

مقتول به پدرم عمو می‌گفت

در ابتدای این جلسه متهم گفت: من و سیروس با هم دوست بودیم. صمیمیت ما به اندازه‌ای بود که او به پدرم عمو می‌گفت، اما از یک دوره‌ای به اختلاف خوردیم و با هم درگیر شدیم. روز حادثه هم در یک درگیری گروهی من چند تیر شلیک کردم که به او خورد.

قاضی سؤال کرد: اسلحه را از کجا آورده بودی؟

متهم جواب داد: چند سال قبل در ازای طلبم گرفتم.

خانواده همسرم می‌گویند او را طلاق بدهم

متهم در ادامه به ماجرای رضایت اشاره کرد و گفت: قبل از این حادثه قرار بود ازدواج کنم و در تدارک جشن عروسیم بودم، اما درگیر این ماجرا شدم. خانواده‌ام برای گرفتن رضایت خیلی تلاش کردند و من در این ماجرا ۷ میلیارد تومان زیر بار قرض رفتم.

وی افزود: از طرفی هم خانواده همسرم من را تحت فشار قرار داده‌اند که همسرم را طلاق بدهم، اما من نمی‌خواهم او را طلاق بدهم و از شما تقاضا دارم تا حد امکان در حکمم تخفیف قائل شوید.

در پایان، قضات برای صدور رأی وارد شور شدند.

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