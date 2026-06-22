رایزنی امنیتی هند و ایران در دهلینو
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران با مشاور امنیت ملی هند دیدار کرد.
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، مشاور امنیت ملی هند در دیدار با معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در دهلینو درباره تحولات خاورمیانه و روابط دوجانبه گفتوگو کرد.
اجیت دووال مشاور امنیت ملی هند در دهلینو با قدیر نظامی ، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد.
دو طرف در این دیدار درباره تحولات منطقه غرب آسیا بحث و تبادل نظر کردند.
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