عارف: هیچ اعتمادی به دشمن نداریم
به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدرضا عارف در نخستین جلسه هیأت امنای صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) با اشاره به دستاوردهای کشور در دو جنگ اخیر، گفت: جبهههای میدان، خیابان، خدمت و دیپلماسی عملکرد موفقی داشتند و در جنگ رمضان، جبهه فناوری نیز بهعنوان پنجمین جبهه در برابر دشمنان نقشآفرینی کرد.
وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر توسعه علم و فناوری، گفت: دستیابی به جایگاه نخست منطقه در حوزه علم و فناوری در سند چشمانداز توسعه پیشبینی شده و دولت مصمم است در دو سال آینده به اهداف این سند نزدیک شده و در ادامه مسیر مرجعیت علمی کشور را دنبال کند.
معاون اول رئیسجمهور افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و با تلاش نخبگان علمی و دانشمندان جوان، جهشهای مهمی در حوزه علم و فناوری حاصل شد که آثار آن در جنگ رمضان نمایان شد و پس از آتشبس نیز این روند با سرعت بیشتری ادامه یافت.
عارف با تقدیر از اساتید و پژوهشگران جوان کشور، تأکید کرد: موفقیتهای علمی و فناورانه حاصل تلاش کسانی است که فرصتهای شغلی و درآمدهای بالاتر در دانشگاههای معتبر جهان را کنار گذاشتهاند تا در ایران خدمت کنند.
وی خواستار توجه بیشتر به مطالبات معیشتی و حرفهای نخبگان شد و گفت منابع مالی کشور باید در اختیار جبهه علم و فناوری قرار گیرد.
معاون اول رئیسجمهور در پایان با تأکید بر اینکه «هیچ اعتمادی به دشمن نداریم»، خاطرنشان کرد: حتی در صورت توافق با آمریکا نیز تضمینی برای توقف اقدامات خصمانه وجود ندارد؛ از این رو حفظ آمادگی کشور و افزایش قدرت بازدارندگی از مسیر توسعه علم و فناوری، یک ضرورت دائمی برای جمهوری اسلامی ایران است.