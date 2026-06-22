زمان آغاز مسابقات لیگ برتر

به گزارش تابناک به نقل از سازمان لیگ، با تصویب هیات رئیسه فدراسیون فوتبال بیست و پنجمین دوره لیگ برتر ( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ) به دلیل حمله وحشیانه دشمن به کشورمان به صورت نیمه تمام باقی می ماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف می گردد.

ضمن اینکه براساس این جدول ۳ نماینده فوتبال کشورمان برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب می شوند؛ تیم های اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم کشورمان که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می شود.

براین اساس در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم می روند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گل گهرسیرجان خواهد رفت.

همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مقرر گردید تیم انتهای جدول لیگ برتر ( مس رفسنجان) در تک دیدار پلی آف و در زمین بی طرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری برود که برنده این دیدار به همراه تیم های قهرمان و نایب قهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت.

مسابقات بیست و ششمین دوره لیگ برتر( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۶) با حضور ۱۸ تیم از روز جمعه ۱۶ مردادماه آغاز خواهد شد. همچنین براساس مصوبه هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان مسابقات فصل آینده لیگ برتر ۴ تیم انتهایی جدول به لیگ یک سقوط می کنند.