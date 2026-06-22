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با واریز ۶۰ لیتر؛

سهمیه‌ بنزین تیرماه شارژ شد

۶۰ لیتر سهمیه بنزین تیرماه ۱۴۰۵ بدون هیچ‌گونه تغییری بامداد امروز شارژ شد.
کد خبر: ۱۳۸۰۷۶۱
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3480 بازدید
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سهمیه‌های سوخت تیرماه شارژ شد

به گزارش تابناک، سهمیه بنزین تیرماه ۱۴۰۵ برای خودروهای شخصی، بامداد روز دوشنبه (اول تیرماه) مطابق روال ماه‌های گذشته و بدون اعمال هیچ‌گونه تغییر در میزان یا نحوه تخصیص، به کارت‌های هوشمند سوخت واریز شد.

بر این اساس، مالکان خودروهای شخصی از نخستین ساعات آغاز ماه جدید، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانه‌ای را در کارت سوخت خود دریافت کردند. این سهمیه، چهارمین مرحله شارژ ماهانه بنزین در سال ۱۴۰۵ محسوب می‌شود و همانند ماه‌های قبل بر اساس سیاست‌های جاری مدیریت مصرف سوخت کشور انجام شده است.

همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول و ضوابط تعیین‌شده از سوی طرح مدیریت مصرف سوخت، به‌صورت جداگانه شارژ می‌شود.

طرح سهمیه‌بندی بنزین از آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ و بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اجرایی شده و همچنان بدون تغییر در سهمیه خودروهای شخصی ادامه دارد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
8
پاسخ
کشور پنجم ذخایر نفت جهان و دوم گاز جهان،،سهمیه برای مردم؟!!!!!چی بگیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
7
پاسخ
خیلی خبر دست اول و نابی بود دستتون درد نکنه از نگرانی و بی اطلاعی نجات بافتیم
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