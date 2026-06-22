سهمیه بنزین تیرماه شارژ شد
به گزارش تابناک، سهمیه بنزین تیرماه ۱۴۰۵ برای خودروهای شخصی، بامداد روز دوشنبه (اول تیرماه) مطابق روال ماههای گذشته و بدون اعمال هیچگونه تغییر در میزان یا نحوه تخصیص، به کارتهای هوشمند سوخت واریز شد.
بر این اساس، مالکان خودروهای شخصی از نخستین ساعات آغاز ماه جدید، ۶۰ لیتر سهمیه بنزین یارانهای را در کارت سوخت خود دریافت کردند. این سهمیه، چهارمین مرحله شارژ ماهانه بنزین در سال ۱۴۰۵ محسوب میشود و همانند ماههای قبل بر اساس سیاستهای جاری مدیریت مصرف سوخت کشور انجام شده است.
همچنین سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی نیز مطابق جدول و ضوابط تعیینشده از سوی طرح مدیریت مصرف سوخت، بهصورت جداگانه شارژ میشود.
طرح سهمیهبندی بنزین از آبانماه سال ۱۳۹۸ و بر پایه مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه اجرایی شده و همچنان بدون تغییر در سهمیه خودروهای شخصی ادامه دارد.