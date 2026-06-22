مصر با درخشش صلاح از سد نیوزیلند گذشت
تیم ملی مصر در دومین دیدار در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد بر نیوزلند غلبه کند و صدرنشین گروه G شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، تیمهای ملی مصر و نیوزلند در دور دوم دیدارهای گروه G از ساعت ۰۴:۳۰ بامداد دوشنبه (ساعت ۱۸ عصر یکشنبه به وقت محلی) در ورزشگاه بیسی پِلیس ونکوور به مصاف هم رفتند که شاگردان حسام حسن با نتیجه ۳ بر یک به پیروزی رسیدند.
گلهای این دیدار توسط مصطفی زیکو (۵۸)، محمد صلاح (۶۷) و محمود ترزگه (۸۲) برای مصر و فین سورمن (دقیقه ۱۵) برای نیوزیلند به ثمر رسید. قضاوت این دیدار هم برعهده عمر محمدعلی اماراتی بود.
در این مسابقه ابتدا سورمن در دقیقه ۱۵ تنها گل نیوزیلند را به ثمر رساند و پس از آن هم نیوزلندیها فرصت داشتند تا به گل دوم برسند، اما از فرصت خود بهرهای نبردند تا نیمه نخست با همین یک گل به پایان برسد. در نیمه دوم اما مصریها متحول شدند و برای کامبک پا به میدان گذاشتند. جایی که مصطفی زیکو (۵۸)، محمد صلاح (۶۷) و محمود ترزگه (۸۲) با گلهای خود کامبک فراعنه را کامل کردند تا سه امتیاز ارزشمند این دیدار به حساب شاگردان حسام حسن واریز شود.
محمد صلاح، ستاره فصل گذشته لیورپول با به ثمر رساندن گل دوم و ارسال پاس گل سوم تیمش ستاره میدان بود.
پس از تساوی بدون گل ایران و بلژیک در دیگر دیدار گروه G، هر دو تیم فرصت مناسبی داشتند تا با کسب پیروزی، شانس خود برای صعود به مرحله حذفی را افزایش دهند. با این نتیجه، مصر چهار امتیازی شد و به صدر جدول رفت تا پیش از دیدار حساس و سرنوشتساز برابر ایران، شرایط مطلوبی در جدول گروه G پیدا کرد.
به گزارش تابناک، دیدار ایران و مصر صبح شنبه آینده همزمان با مسابقه نیوزیلند و بلژیک برگزار خواهد شد و نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن تیمهای صعودکننده خواهد داشت.