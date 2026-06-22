سوت
خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0
تیمهای فوتبال بلژیک و ایران در چارچوب دور دوم رقابتهای گروه G جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت ایران که حتی شانس پیروزی در این بازی حساس را داشت، موفق به متوقف کردن بلژیک شد. خلاصه این بازی را میبینید.
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برچسبها:سوت خلاصه بازی تیمملی فوتبال ایران ویدیو ایران بلژیک جام جهانی ۲۰۲۶ iran Belgium world cup highlights
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زیاد ذوق زده نباشید مصر با ۳ گل نیوزیلند را شکست داد آقای قلعه نوعی
باید هجومی بازی کنیم با مصر
پاسخ ها
ناشناس| |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
نه هجومی
و نه تدافعی