خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0

تیم‌های فوتبال بلژیک و ایران در چارچوب دور دوم رقابت‌های گروه G جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت ایران که حتی شانس پیروزی در این بازی حساس را داشت، موفق به متوقف کردن بلژیک شد. خلاصه این بازی را می‌بینید.