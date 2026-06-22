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تعداد بازدید : 17999
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کد خبر:۱۳۸۰۶۷۷
کد خبر:۱۳۸۰۶۷۷
213386 بازدید
نظرات: ۶
سوت

خلاصه بازی بلژیک 0 - ایران 0

تیم‌های فوتبال بلژیک و ایران در چارچوب دور دوم رقابت‌های گروه G جام جهانی 2026 به مصاف هم رفتند و در نهایت ایران که حتی شانس پیروزی در این بازی حساس را داشت، موفق به متوقف کردن بلژیک شد. خلاصه این بازی را می‌بینید.
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
محمد‌فقیه‌نوری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
3
35
پاسخ
بیرانوند عالی بود انشالله صعود کنیم
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
13
پاسخ
بیرانوند عالی بود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
9
8
پاسخ
زیاد ذوق زده نباشید مصر با ۳ گل نیوزیلند را شکست داد آقای قلعه نوعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
2
14
پاسخ
باید هجومی بازی کنیم با مصر
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۵:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
باید منطقی بازی کنیم
نه هجومی
و نه تدافعی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۱
0
9
پاسخ
ایرانی جماعت غیرت داره
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