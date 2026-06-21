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به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس امروز یکشنبه از وقوع یک حادثه دریایی در نزدیکی سواحل یمن خبر داد.

این رویداد در فاصله حدود ۵۰ مایل دریایی جنوب‌شرق شهر الشحر در ساحل شرقی یمن در استان حضرموت رخ داده است.

به گزارش این سازمان، یک قایق حامل افراد مسلح به یک کشتی تجاری نزدیک شده و تلاش کرده است سوار آن شود. با این حال، کشتی به مسیر خود ادامه داده و به سمت بندر توقف بعدی خود در حرکت است.

این حادثه در حالی رخ می‌دهد که تنها در دو هفته اخیر، دست‌کم چهار حمله مسلحانه دیگر به کشتی‌های تجاری در آب‌های یمن گزارش شده است. در تاریخ ۹ ژوئن، یک کشتی باری در فاصله ۸۸ مایلی جنوب‌غرب «بَلحاف» یمن با یک قایق حامل شش فرد مسلح درگیر تبادل آتش شد و تیم امنیتی کشتی مهاجمان را عقب راند.

در ۱۴ ژوئن، دو حمله جداگانه رخ داد؛ یک کشتی کانتینری در ۱۴ مایلی سواحل یمن هدف تیراندازی و تلاش برای سوارشدن قرار گرفت و ساعاتی بعد، یک نفت‌کش در ۱۱۱ مایلی جنوب‌شرق عدن با آرپی‌جی هدف حمله واقع شد . همچنین در ۱۷ ژوئن، دو قایق مسلح به یک کشتی در ۱۰۵ مایلی شمال‌شرق عدن نزدیک شده و با کشتی تبادل آتش کردند .

در کنار این حملات، نیروهای مسلح یمن بارها به‌صراحت اعلام کرده‌اند که آماده‌اند در پاسخ به گونه تشدید تنش علیه محور مقاومت در منطقه کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی را در دریای سرخ و آب‌های اطراف هدف قرار خواهند داد.

این تهدیدها یادآور دوران جنگ غزه است که حملات به کشتی‌های تجاری در این منطقه به یکی از چالش‌های امنیتی جدی برای اقتصاد جهانی تبدیل شد.

تنگه باب‌المندب که حدود ۱۰ درصد از نفت و گاز طبیعی جهان از آن عبور می‌کند، همواره به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین گذرگاه‌های انرژی جهان مطرح بوده است. کارشناسان معتقدند هرگونه اختلال پایدار در این مسیر می‌تواند قیمت نفت را به طور چشمگیری افزایش دهد و اقتصاد جهانی را با شوک شدیدی مواجه کند.