خشم ترامپ از سخنان پزشکیان
ترامپ در واکنش به اظهارات رئیسجمهور کشورمان مبنی بر این که ایران از حق غنیسازی خود دست نخواهد کشید، مدعی شد: بهتر است مراقب حرف زدنش باشد؛ وگرنه بقیه کشور را تصرف خواهیم کرد.
کد خبر: ۱۳۸۰۶۰۶| |
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به گزارش تابناک ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز؛ در واکنش به اظهارات رئیسجمهور کشورمان مبنی بر این که ایران از حق غنیسازی خود دست نخواهد کشید، مدعی شد: بهتر است مراقب حرف زدنش باشد؛ وگرنه بقیه کشور را تصرف خواهیم کرد.
رئیسجمهور آمریکا ادعا کرد: من یک گزینه ۶۰ روزه دارم, بعد از این گزینه میتوانم هر کاری که میخواهم انجام دهم. اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکرهکنندگان ایرانی نمیتوانند به خانه برگردند.
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