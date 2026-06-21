خشم ترامپ از سخنان پزشکیان

به گزارش تابناک ترامپ در گفتگو با فاکس نیوز؛ در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور کشورمان مبنی بر این که ایران از حق غنی‌سازی خود دست نخواهد کشید، مدعی شد: بهتر است مراقب حرف زدنش باشد؛ وگرنه بقیه کشور را تصرف خواهیم کرد.



رئیس‌جمهور آمریکا ادعا کرد: من یک گزینه ۶۰ روزه دارم, بعد از این گزینه می‌توانم هر کاری که می‌خواهم انجام دهم. اگر ایران تنگه هرمز را ببندد، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمی‌توانند به خانه برگردند.