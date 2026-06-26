جنگ افزار؛
شلیک با تفنگ تکتیرانداز 2 متری صداخفهکندار
در این ویدیو، «یک تفنگ تکتیرانداز آنزیو ۲۰ میلیمتری صداخفهکندار / Suppressed 20mm Anzio Sniper Rifle» را آزمایش میکند؛ سلاحی غولپیکر با طول حدود ۲.۳ متر همراه با صداخفهکن و وزن نزدیک به ۵۰ کیلوگرم که فشنگ ۲۰ میلیمتری ولکان شلیک میکند. او پس از تنظیم اولیه دوربین، قدرت تخریب این تفنگ را روی هدف کاغذی، نیمتنه زامبی آزمایشگاهی و زره بدن سطح ۳ پلاس بررسی میکند؛ آزمایشی که نشان میدهد حتی با وجود صداخفهکن، انفجار دهانه و لگد این سلاح همچنان بسیار شدید است. جزئیات این آزمایش پرقدرت را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.
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برچسبها:ویدیو فیلم جنگ افزار تکنولوژی تکتیرانداز آنزیو ۲۰ میلیمتری تکتیرانداز آنزیو ۲۰ تک تیرانداز تکتیرانداز اسنایپر
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