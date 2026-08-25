در این ویدیو، هفت تفنگ تک‌تیراندازی مشهور از نظر دقت، برد مؤثر، قدرت، انعطاف‌پذیری و کاربرد در میدان نبرد مقایسه می‌شوند؛ از موسین-ناگانت تاریخی که با وجود دوام بالا، در برابر سامانه‌های مدرن کاملاً قدیمی محسوب می‌شود، تا دراگانوف اس‌وی‌دی، ام۲۴، بارت ام۸۲، اکورسی اینترنشنال ای‌ایکس‌ام‌سی و چای‌تک اینتروِنشن ام۲۰۰. در نهایت، بارت ام‌راد به عنوان کامل‌ترین سامانه تک‌تیراندازی مدرن معرفی می‌شود؛ تفنگی چندکالیبره که می‌تواند از درگیری‌های ۸۰۰ متری تا شلیک‌های برد بسیار بلند نزدیک به ۱۸۰۰ متر را پوشش دهد و به دلیل دقت، قابلیت اطمینان، تنظیم‌پذیری و طراحی عملیاتی، جایگاه نخست این رتبه‌بندی را به خود اختصاص می‌دهد. این ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.