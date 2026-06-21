دریاچه ارومیه چقدر آب دارد؟

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ مجید رستگاری در خصوص آخرین وضعیت دریاچه ارومیه افزود: تراز فعلی دریاچه ارومیه ۱۲۷۱.۰۷ متر است و ۳۱۰۰ کیلومتر مربع وسعت دارد.

وی با اشاره به آمار مقایسه‌ای وضعیت آبی دریاچه با مدت مشابه سال گذشته یادآور شد: ۳۰ خرداد سال گذشته دریاچه ارومیه یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون متر مکعب آب داشت و با تراز ۱۲۷۰.۱۵ به وسعت ۹۵۰ کیلومتر مربع رسیده بود.

رستگاری با اشاره به تراز مشاهده‌ای حداقل دریاچه نیز خاطرنشان کرد: در ۱۸ آبان سال گذشته، تراز دریاچه ارومیه ۱۲۶۹.۴۴ متر بود و دریاچه ۴۵۶ کیلومتر مربع وسعت داشت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان، تراز اکولوژیک دریاچه را ۱۲۷۴.۱۰ متر اعلام کرد و افزود: اگرچه به دنبال بارش‌های مطلوب وضعیت دریاچه ارومیه رو به بهبود است، اما هنوز با تراز اکولوژیک فاصله داریم.

وی در ادامه با اشاره به بارش‌های استان در سال آبی جاری افزود: از ابتدای سال آبی جاری تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، ۴۳۵.۷ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه سال آبی قبل، ۵۵.۱ درصد و نسبت به درازمدت نیز ۲۸.۲ درصد رشد دارد.

رستگاری با اشاره به میزان بارش‌ها در حوضه‌های آبریز دریاچه ارومیه، ارس و زاب نیز اظهار کرد: طی سال آبی جاری ۴۳۹.۲ میلی‌متر بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، ۲۴۷.۸ میلی‌متر در حوضه آبریز ارس و ۱۰۷۸.۲ در حوضه آبریز زاب ثبت شده است.