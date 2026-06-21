حضور گروسی در محل برگزاری مذاکرات
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی در پیامی در ایکس اعلام کرد «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگناشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش مهم آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»
کد خبر: ۱۳۸۰۵۵۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی رافائل گروسی در پیامی در ایکس اعلام کرد «با وزیر خارجه سوئیس ایگناسیو کاسیس در بورگناشتوک (محل برگزاری مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس) دیدار کردم تا تحولات اخیر مربوط به ایران، مسیر پیشرو و نقش مهم آژانس بینالمللی انرژی اتمی را بررسی کنیم.»
وی افزود «در این برهه حساس، مهم است که به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت داده شود».
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