دستگیری عامل تیراندازی مرگبار اسدآباد
به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ امید کاویار، دادستان عمومی و انقلاب اسدآباد، از دستگیری متهم اصلی حادثه تیراندازی مرگبار این شهرستان خبر داد.
وی اظهار کرد: پس از وقوع حادثه تیراندازی در اسدآباد که منجر به جانباختن ۲ نفر و مجروح شدن ۲ نفر دیگر شد، رسیدگی به این پرونده به صورت ویژه در دستور کار دستگاه قضایی و انتظامی قرار گرفت.
دادستان اسدآباد افزود: با صدور دستورات قضایی و انجام اقدامات تخصصی و شبانهروزی از سوی مأموران پلیس آگاهی و یگانهای پیشگیری انتظامی شهرستان، هویت متهم شناسایی و روند تعقیب وی آغاز شد.
کاویار تصریح کرد: با تلاش مأموران و هماهنگیهای انجامشده، متهم در یکی از شهرستانهای اطراف پایتخت شناسایی و توسط نیروهای انتظامی دستگیر شد.
وی ادامه داد: این فرد پس از دستگیری و انجام مراحل اولیه، برای طی مراحل قانونی به شهرستان اسدآباد منتقل و تحویل دادستانی شد.
دادستان اسدآباد با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، گفت: رسیدگی به این پرونده با توجه به حساسیت موضوع، با دقت و سرعت و در چارچوب قوانین ادامه دارد.
وی در پایان از اقدامات فرماندهی انتظامی شهرستان، پلیس آگاهی، پلیس پیشگیری، پلیس امنیت و تمامی عوامل دخیل در شناسایی و دستگیری متهم قدردانی کرد و گفت: هماهنگی و اقدام سریع مجموعههای مسئول، نقش مهمی در دستگیری متهم و حفظ امنیت شهروندان داشته است.