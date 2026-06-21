ونس وارد سوئیس شد

در حالی که هیات ایرانی ساعاتی پیش وارد زوریخ شد، جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم برای آغاز مذاکرات با ایران وارد سوئیس شده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در همین حال منابع آگاه به شبکه خبری سی‌ان‌ان گفتند که مذاکرات در سوئیس با جلسه اضطراری درباره لبنان آغاز می‌شود.

یک دیپلمات آگاه از این جلسه روز یکشنبه به سی‌ان‌ان گفت که یک جلسه اضطراری درباره لبنان به مذاکرات در سوئیس اضافه شده و اولین موضوعی خواهد بود که به آن پرداخته خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا پیش از عزیمت به سوئیس گفت که یکی از اولویت‌ها، پیشرفت در آتش‌بس در لبنان است که دوباره هدف حمله موشکی رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. ایران تاکید دارد که پایان دادن به درگیری در لبنان «مهم‌ترین موضوع در دستور کار هیئت ایرانی» است.

ونس پیش از سوار شدن به هواپیما همچنین گفته بود: «مشتاقم مذاکرات فنی با نمایندگان ایران، پاکستان و قطر را آغاز کنیم. امیدواریم هم در مسئله هسته‌ای و هم در موضوع آتش‌بس لبنان پیشرفت کنیم. این دو محور، مهم‌ترین موضوعاتی است که به نظرم مورد توجه ما خواهند بود.»

تیم مذاکره‌کننده ایران عصر روز شنبه به ریاست رئیس مجلس شورای اسلامی و با هدف پیگیری اجرای تعهدات در چارچوب یادداشت تفاهم خاتمه جنگ، وارد زوریخ سوئیس شد.