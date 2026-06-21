صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقبال سوئیس از هیئت ایرانی

استقبال وزارت امور خارجه سوئیس از ورود هیئت ایرانی به این کشور
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۷
| |
3879 بازدید
|
۴
استقبال سوئیس از هیئت ایرانی
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
تابناک ورزشی موبایل خبر
اشتراک گذاری
برچسب ها
هیات ایرانی سوئیس توافق توافق ایران و آمریکا
چه کسی اسناد سری شعام را به نبویان داده است؟
ترامپ جنگ را شروع کند تنگه هرمز دوباره بسته می‌شود/ اسرائیل می‌خواهد توافق را خراب کند
"دیتالینک ماهواره‌ای" در جنگنده‌های آینده؛ فناوری‌ای که میدان نبرد هوایی را تغییر می‌دهد
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عاصم منیر با هیات ایران دیدار خواهد کرد
اعلام ساعت مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس
ورود فرمانده ارتش پاکستان به سوئیس
جی‌دی ونس وارد محل مذاکرات با ایران شد
اکسیوس: ۴ شرط توافق با تهران اعلام شد
معاون رئیس‌جمهور: توافق، منافع ایران را تامین می‌کند
واکنش امارات به نشانه‌های توافق ایران و آمریکا
واکنش جکسون هینکل به توافق ایران و آمریکا
مذاکره با هدایت رهبری انجام می‌شود
ونس: به ایران اجازه غنی‌سازی اورانیوم نخواهیم داد
جایی که تفاهم‌نامه ایران و آمریکا امضا می‌شود
توافق آمریکا و ایران؛آغاز صلحی پایدار یاوقفه‌ای کوتاه درجنگ؟
ویتکاف و جرد کوشنر راهی سوئیس شدند
ورود هیأت جمهوری اسلامی ایران به سوئیس
پازل سوئیس با حضور آژانس تکمیل شد
کیهان: درگیری ایران و نظام سلطه با توافق پایان نمی‌یابد
نارضایتی آمریکایی‌ها از رویکرد جنگی ترامپ با ایرانیان
روزنامه پاکستانی زمان امضای توافق را اعلام کرد
وزیر امنیت اسرائیل: ما زیر سلطه آمریکا نیستیم
50 دلیل برای اینکه ترامپ مقابل ایران شکست خورد
هراس شدید در کاخ سفید
اعتراف تلخ گروسی: برجام تمام شد، ایران خیلی جلوتر است
کاهش قیمت نفت درپی توافق آتش‌بس ایران وآمریکا
هفته سرنوشت‌ساز برای توافق تهران-واشنگتن
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
13
پاسخ
عجب استقبال گرمی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
0
7
پاسخ
20 سال مذاکره . سوییس خوب پول در میاره از حضور اینا. تا عمر دارید مذاکره کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
1
7
پاسخ
کجاش استقبال بود؟
باید دید در زمان ورود ونس چه می کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
4
3
پاسخ
قاتل باید قصاص شود وترامپ قاتل رهبر وخانواده اش ومردم ایران است حکم قاتل اعدام است ومذاکرات با دشمن خونین ایرانی و مردم ایران چه معنایی دارد اگر آمریکا تحت فشار قرار بگیره و تنگه بسته باشه قطعا شورش داخلی درآمریکا میشه وترامپ به روز سیاه می شینه مسولین بیشتر تامل کنید کار اسرائیل آمریکا به آخر خط رسیده اینها باید بمیرند ونابودبشن تا جهان به آرامش برسد
برچسب منتخب
# جام جهانی ۲۰۲۶ # آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما
دختر مهران غفوریان هم بازیگر شد
لحظات امضای توافق ایران و آمریکا توسط پزشکیان و ترامپ
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب
جی دی ونس این گونه نتانیاهو و کابینه‌اش را له کرد
روایت خلبان‌های اف 5 که پایگاه آمریکا را بمباران کردند
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا
هرچه در میدان به دست آوردیم در مذاکره تثبیت کردیم/ می‌دانم چگونه آنها را وادار به اقدام کنم / رفع محاصره در یک شب نتیجه دیپلماسیِ اقتدار بود
سفر هیئت مذاکره‌کننده ایرانی به ژنو لغو شد
ویدیوی تازه مداحی که پزشکیان را تهدید به ترور کرد
جشنواره گل کانادا در خانه با ۹ نفره شدن قطر/ نخستین برد تاریخ میزبان در جام جهانی
توقف مذاکرات؛ هیئت ایران محل مذاکره را ترک کرد/ شرط ایران برای بازگشت به مذاکرات: ترامپ عذرخواهی کند
یک روحانی: آقامون رو زیر خرابه و بمباران ولش کردید، این یکی را نمی‌گذاریم!
پنجمین روز اختلال در بانک ملی/ وقتی در شعب کسی پاسخگوی مشکلات مردم نیست!  (۲۵۵ نظر)
ایران و آمریکا بالاخره توافق کردند/ جزییات مهم تفاهم از زبان معاون عراقچی/ ترامپ: به همه تبریک می گویم/ امضای تفاهم‌نامه؛ جمعه در سوئیس  (۲۰۵ نظر)
شمرخوانی برای رئیس‌جمهور از پشت تریبون عاشورا  (۱۶۹ نظر)
روایت بانک مرکزی از اختلال یک‌هفته‌ای در ۴ بانک / رفع مشکل زمان‌بر است؛ مشتریان صبوری کنند!  (۱۶۸ نظر)
احمدی‌نژاد اصولگرا نبود، بندبازی زرنگ بود و ولایت فقیه را قبول نداشت/سفیر انگلیس می‌دانست او رئیس‌جمهور می‌شود  (۱۶۵ نظر)
ویدیوی تهدید یک مداح به ترور پزشکیان: ما می‌دانیم و تیغ و حلقوم شما!  (۱۵۰ نظر)
لحظه‌ گرفتن آنتن شبکه خبر از نماینده سوپرانقلابی حین قرائت نامه سری رهبری / استعفا در صداوسیما  (۱۴۱ نظر)
واکنش روحانی به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا/ تمجید از صلابت، درایت و حکمت رهبر معظم انقلاب  (۱۱۷ نظر)
اختلال در چهار بانک و یک شایعه جنجالی؛ جلوگیری از هجوم پول به بازار ارز و طلا؟  (۱۰۲ نظر)
 ایران و آمریکا تفاهم‌نامه پایان جنگ را الکترونیکی امضا کردند/ مذاکرات ۶۰ روزه در مورد موشکی نیست/ اورانیوم به خارج از کشور انتقال نمی یابد  (۹۴ نظر)
رفت و برگشت ایران مقابل نیوزلند با دفاع متزلزل و درخشش رضاییان/ یک امتیاز تیم ملی در گام نخست + فیلم  (۹۳ نظر)
استارت افزایش قیمت محصولات ایران خودرو / وقتی پرونده‌دارهای فراری، برای جیب ملت نقشه می‌کشند!  (۹۳ نظر)
دلار به نرخ قبل از جنگ برگشت؛ اما قیمت‌ها نه! / سازمان حمایت و تعزیرات کجا هستند؟  (۹۰ نظر)
پیگرد نبویان کافی نیست؛ نوبت پاسخگویی صداوسیماست / فرد حاشیه‌ای چرا دوباره به آنتن زنده رسید؟  (۸۵ نظر)
اختصاصی تابناک/ متن کامل و نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005n7b
tabnak.ir/005n7b