استقبال سوئیس از هیئت ایرانی
استقبال وزارت امور خارجه سوئیس از ورود هیئت ایرانی به این کشور
کد خبر: ۱۳۸۰۴۶۷| |
3879 بازدید
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
20 سال مذاکره . سوییس خوب پول در میاره از حضور اینا. تا عمر دارید مذاکره کنید
قاتل باید قصاص شود وترامپ قاتل رهبر وخانواده اش ومردم ایران است حکم قاتل اعدام است ومذاکرات با دشمن خونین ایرانی و مردم ایران چه معنایی دارد اگر آمریکا تحت فشار قرار بگیره و تنگه بسته باشه قطعا شورش داخلی درآمریکا میشه وترامپ به روز سیاه می شینه مسولین بیشتر تامل کنید کار اسرائیل آمریکا به آخر خط رسیده اینها باید بمیرند ونابودبشن تا جهان به آرامش برسد
نظرسنجی
امضای یادداشت تفاهم ایران با آمریکا را در این مقطع...