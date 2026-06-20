انهدام ۷۴۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده را منهدم کردند.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده را رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: تأسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.