انهدام ۷۴۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایتشونده را منهدم کردند.
کد خبر: ۱۳۸۰۴۱۱| |
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به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: سامانههای پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایتشونده را رهگیری و منهدم کردند.
بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: تأسیسات سوخت و انرژی و زیرساختهای حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.
باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.
شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.
وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.
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