گربه‌ها با وجود ظاهر بامزه و رفتارهای سرگرم‌کننده، بسیاری از عادت‌های عجیب خود را از میلیون‌ها سال زندگی در طبیعت به ارث برده‌اند؛ جایی که هم شکارچی حیوانات کوچک بودند و هم طعمه گوشت‌خواران بزرگ‌تر. بالا رفتن از نقاط بلند، کمین کردن، پریدن روی اسباب‌بازی‌ها، علاقه به فضاهای تنگ، چنگ زدن به مبل و حتی وسواس نسبت به تمیزی جعبه خاک، همگی ریشه در غرایزی دارند که زمانی برای شکار، دفاع، پنهان شدن و بقا ضروری بود. این ویدیو توضیح می‌دهد چرا خانه‌های ما برای گربه‌ها شبیه جنگل است و بسیاری از رفتارهای به‌ظاهر عجیب آن‌ها در واقع بازمانده سازوکارهای بقا در طبیعت است. جزئیات این رفتارهای شگفت‌انگیز را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.