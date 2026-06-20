تعیین زمان پایان تجمعات شبانه

علی زینی وند در مورد تعیین زمان مشخص برای جمع اوری تجمعات گفت: این تجمعات مردمی است، هزینه‌های ان هم از طریق مردم تامین می‌شود. در تجمعات هیچ اثری از نهاد‌های دولتی نیست؛ اینکه پایان تجمعات چه زمانی باشد در حال تدوین است. درحال حاضر ایام محرم است و سپس مراسم تشیع رهبری برگزار می‌شود، پس از ان تدوین می‌شود که چگونه این تجمعات پایان یابد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ امروز شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، نشست خبری علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور برگزار شد.

علی زینی وند در مورد تعیین زمان مشخص برای جمع اوری تجمعات گفت: این تجمعات مردمی است، هزینه‌های ان هم از طریق مردم تامین می‌شود. در تجمعات هیچ اثری از نهاد‌های دولتی نیست؛ اینکه پایان تجمعات چه زمانی باشد در حال تدوین است. درحال حاضر ایام محرم است و سپس مراسم تشیع رهبری برگزار می‌شود، پس از ان تدوین می‌شود که چگونه این تجمعات پایان یابد.

زینی وند در مورد گفت‌و‌گو با اپوزیسیون افزود: واژه اپوزیسیون دامنه دارد و یک گروهی هستند چه ایرانی چه غیر ایرانی که دعوای خانوادگی، اختلاف و حتی نزاع با هم دارند ولی وقتی موضوع موجودیت، هویت ایران مطرح می‌شود، همان فردی که با جمهوری اسلامی ایران نزاع هم دارد، اگر بر هویت، تمامیت ارضی و حفظ کلیت این کشور پافشاری نکند، غیر از خیانت چه باید به او گفت.

وی ادامه داد: یک اپوزیسیون هم هستند که دامنه آنها همراهی با دشمن، تجزیه و فروپاشی ایران، جنگ درکل نقاط ایران و قلع و قمع شدن دانش‌آموزان مینابی است که این اپوزیسیون حتما جای مذاکره ندارد. گروهی هم هستند که منتقد جمهوری اسلامی ایران هستند و حتی به زندان هم رفتند، اما در زمان جنگ مواضعی دوشادوش مردم ایران گرفتند و اصالت و مردانگی خود را نشان دادند و قطعا باید ما انتقاد‌ها و نظرات این ایرانیان وطن دوست را بشنویم کما اینکه رئیس جمهور در سفر به نیویورک انتقادات و نظرات این افراد را شنید.