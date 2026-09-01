تست تیراندازی بدترین شاتگان تاریخ

در این ویدیو یک شاتگان عجیب و کم‌کاربرد به نام «ترمیناتور \ Terminator» که در دهه ۱۹۸۰ توسط شرکت «کبرا / Cobrae» تولید می‌شد، در یک تست میدانی بررسی می‌شود؛ سلاحی با ظاهر خشن و وسوسه‌کننده که بیشتر شبیه فانتزی نوجوانانه از یک اسلحه ترسناک است تا یک ابزار کاربردی واقعی.این شاتگان با سازوکار اسلم‌فایر، قنداق جمع‌شونده نامناسب، نبود مگسک عقب و عملکردی دردناک و غیرقابل‌اعتماد، در جریان شلیک بارها دچار مشکل شد و تنها فرورفتگی‌های بسیار ضعیفی روی چاشنی فشنگ‌ها ایجاد کرد. آزمایش‌کننده پس از چند بار تلاش و تجربه لگد آزاردهنده سلاح، آن را یکی از احمقانه‌ترین و بی‌ارزش‌ترین ایده‌هایی دانست که واقعاً به بازار عرضه شده است. تنها نکته مثبت این سلاح، به گفته او، این بود که گاهی اصلاً شلیک نمی‌کند و همین موضوع دست‌کم شانه تیرانداز را از مجازات بیشتر نجات می‌دهد. ویدیو را با ترجمه اختصاصی تابناک ببینید.