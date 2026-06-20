انهدام باند گروگانگیری در بلوچستان

عملیات غافلگیرانه پلیس به آزادی گروگان و دستگیری ۷ متهم منجر شد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، سردار مرتضی جوکار در ایرانشهر اظهار داشت: در پی گزارش یک فقره گروگانگیری در شهرستان چابهار، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران در محل وقوع حادثه نشان داد سرنشینان دو دستگاه خودرو با هدف اخاذی، یک شهروند چابهاری را ربوده و پس از انتقال وی به مکان نامعلومی از محل متواری شده‌اند.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیم‌های تخصصی پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، شناسایی عاملان این گروگانگیری را در دستور کار قرار دادند.

جوکار بیان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان چابهار با بهره‌گیری از اقدامات تخصصی و اشراف اطلاعاتی، موفق شدند محل نگهداری فرد گروگان را در شهرستان خاش شناسایی کنند.

وی افزود: پس از شناسایی مخفیگاه متهمان، عملیات آزادسازی گروگان با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی کامل نیرو‌های انتظامی اجرا شد.

فرمانده انتظامی ویژه جنوب سیستان و بلوچستان تصریح کرد: مأموران پلیس در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه به محل اختفای متهمان وارد شده و موفق شدند هفت نفر از اعضای باند گروگانگیری را دستگیر کنند.

وی خاطرنشان کرد: در این عملیات فرد ربوده‌شده بدون آسیب آزاد شد و به آغوش خانواده خود بازگشت.

جوکار با تاکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با جرائم خشن اظهار داشت: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و برخورد قاطع با عاملان جرائم سازمان‌یافته، اخاذی، آدم‌ربایی و گروگانگیری با جدیت ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی پلیس اطلاع دهند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.